Quell’abitar viaggiando nel rispetto del Pianeta

viaggiando’. Del resto questa è un tipo di vacanza sempre più diffusa, basti pensare che nel 2024 ha raggiunto 71 milioni di presenze, con 8 miliardi di fatturato, oltre duemila aree di sosta attrezzate e oltre duemila campeggi. Il turismo open air diventa un pilastro strategico dell’industria turistica italiana. I camperisti scelgono destinazioni cosiddette ’minori’, piccoli borghi, parchi, riserve naturali. Quotidiano.net - Quell’abitar viaggiando nel rispetto del Pianeta Leggi su Quotidiano.net Con la buona stagione tornano il richiamo, il fascino del turismo all’aria aperta, a diretto contatto con la natura, in libertà, all’insegna di un costo complessivamente contenuto e del tutto compreso. Le vacanze 2025 vedono arricchirsi l’offerta grazie a nuovi modelli di camper, caravan e motorhomes sempre più comodi, dotati di tutti servizi e capaci di assicurare un comfort di qualità all’insegna del binomio ’abitar-’. Del resto questa è un tipo di vacanza sempre più diffusa, basti pensare che nel 2024 ha raggiunto 71 milioni di presenze, con 8 miliardi di fatturato, oltre duemila aree di sosta attrezzate e oltre duemila campeggi. Il turismo open air diventa un pilastro strategico dell’industria turistica italiana. I camperisti scelgono destinazioni cosiddette ’minori’, piccoli borghi, parchi, riserve naturali.

