LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2025 in DIRETTA | l'Italia punta su Longo Borghini

DIRETTA LIVEBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ultima classica delle Ardenne, nonché la quarta e penultima classica monumento stagionale, la Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2025.Dopo l’Amstel Gold Race di Pasqua e la Freccia Vallone di mercoledì, quest’oggi in scena la Liegi-Bastogne-Liegi femminile, con la quale si chiude il trittico delle Ardenne. 153 km da percorrere, con partenza fissata dal comune belga di Bastogne. Primi 60 km caratterizzati da diversi saliscendi, con la presenza di due ascese, la Côte de Saint-Roch (1 km al 10.7%) al km 15.8 e la Côte de Mont-le-Soie (1.8 km al 6.8%) al km 59.7. Succesivamente, le corritrici affronteranno 4 salite nell’arco di 25 km, tra cui spicca per notorietà la Côte de Stockeu (1 km al 12. Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2025 in DIRETTA: l’Italia punta su Longo Borghini Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’ultima classica delle Ardenne, nonché la quarta e penultima classica monumento stagionale, la.Dopo l’Amstel Gold Race di Pasqua e la Freccia Vallone di mercoledì, quest’oggi in scena la, con la quale si chiude il trittico delle Ardenne. 153 km da percorrere, con partenza fissata dal comune belga di. Primi 60 km caratterizzati da diversi saliscendi, con la presenza di due ascese, la Côte de Saint-Roch (1 km al 10.7%) al km 15.8 e la Côte de Mont-le-Soie (1.8 km al 6.8%) al km 59.7. Succesivamente, le corritrici affronteranno 4 salite nell’arco di 25 km, tra cui spicca per notorietà la Côte de Stockeu (1 km al 12.

