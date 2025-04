Preghiera del mattino del 27 Aprile 2025 | Grazie per tutti i Tuoi doni

Preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal . L'articolo Preghiera del mattino del 27 Aprile 2025: “Grazie per tutti i Tuoi doni” proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 27 Aprile 2025: “Grazie per tutti i Tuoi doni” Leggi su Lalucedimaria.it La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con ladeldi oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal . L'articolodeldel 27: “per” proviene da La Luce di Maria.

