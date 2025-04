La Banda diventa un fumetto A colorarlo pensano gli alunni

Banda musicale che compie 225 anni. Nel nutrito cartellone degli eventi figura anche il lancio del un nuovo logo della Banda. Il programma prevede poi il concertone di giugno che farà ritorno nella suggestiva cornice di Villa Borromeo. Ci sarà una mostra, prevista per la festa patronale di ottobre, che racconta la storia della Banda. Nel periodo della sagra cittadina di ottobre è previsto inoltre lo spettacolo con musiche dedicate alla Grande Guerra mentre il concerto di Natale chiuderà la serie degli eventi. Non mancano iniziative per coinvolgere le nuove generazioni. Le scuole elementari e medie di Cassano lavoreranno su progetti creativi dedicati alla storia della Banda. Tra le iniziative della scuola spicca quella di cinque classi della scuola elementare Quintino Di Vona con l’idea originale di trasformare i componenti della Banda in fumetti da colorare. Ilgiorno.it - La Banda diventa un fumetto. A colorarlo pensano gli alunni Leggi su Ilgiorno.it Celebrazioni storiche per lamusicale che compie 225 anni. Nel nutrito cartellone degli eventi figura anche il lancio del un nuovo logo della. Il programma prevede poi il concertone di giugno che farà ritorno nella suggestiva cornice di Villa Borromeo. Ci sarà una mostra, prevista per la festa patronale di ottobre, che racconta la storia della. Nel periodo della sagra cittadina di ottobre è previsto inoltre lo spettacolo con musiche dedicate alla Grande Guerra mentre il concerto di Natale chiuderà la serie degli eventi. Non mancano iniziative per coinvolgere le nuove generazioni. Le scuole elementari e medie di Cassano lavoreranno su progetti creativi dedicati alla storia della. Tra le iniziative della scuola spicca quella di cinque classi della scuola elementare Quintino Di Vona con l’idea originale di trasformare i componenti dellain fumetti da colorare.

