Le detectorine brasiliane animano il ‘Garrett Contest’

È all'insegna della musica e delle bellezze sudamericane, lo spettacolo che sarà allestito domenica in piazza Andrea Costa. Nella cornice del Grand Hotel Cesenatico e del grattacielo, poco prima delle 9 del mattino si esibiranno le "detectorine", le quattro modelle che parteciperanno nel ruolo di "disturbatrici" alla nona edizione del "Garrett Contest", la più importante gara europea dedicata agli appassionati di metal detector. Le ragazze provengono tutte dal Sudamerica e rappresentano una delle grandi attrazioni dell'evento, un vero e proprio spettacolo nello spettacolo. A selezionarle è stato Alberto Pazzaglia, alias Betobahia, il celebre cantautore sammaurese. Proprio in occasione del Garrett Contest, Betobahia ha anche scritto due canzoni dedicate alla rassegna che saranno presentate in anteprima sempre sul lungomare di Cesenatico.

