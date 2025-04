Ilveggente.it - I pronostici di domenica 27 aprile: Serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue 1

di27, in campo i principali campionati europei:A,1Sarà unadiA ricca di partite: per via dei rinvii dovuti alla morte di Papa Francesco ce ne sono ben sette in programma. Si parte alle 12:30 con il Como autore di un gran girone di ritorno favorito sul Genoa che sembra avere ormai staccato la spina dopo avere raggiunto la salvezza in largo anticipo. Alla stessa ora il Milan ancora ubriaco di gioia per la vittoria del derby di Coppa Italia dovrà fare attenzione alla fame di punti del Venezia desideroso di evitare la retrocessione.Idi27A,1 (LaPresse) – IlVeggente.it La sfida Scudetto tra Inter e Napoli avverrà a distanza: la squadra di Simone Inzaghi scenderà per prima in campo contro la Roma, ben più facile sulla carta il compito del Napoli contro il Torino.