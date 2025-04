La Fantasia di Chopin secondo Sofia

Sofia Donato. Ferrara Musica, in collaborazione con l'Associazione Ensemble, ospiterà la giovane talentuosa e pluripremiata pianista Sofia Donato al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara, oggi alle 10.30. L'evento si inserisce nella programmazione artistica di Ferrara Musica al Ridotto, programmazione volta a promuovere l'esecuzione di repertori significativi affidati a giovani interpreti di riconosciuto valore.Il programma prevede l'esecuzione di un corpus di opere fondamentali della letteratura pianistica, rappresentativo di differenti stili e idiomi. L'apertura sarà affidata alla Sonata per op. 2 n. 2 di Beethoven. Una composizione dei primi anni del XIX secolo, in cui la scrittura beethoveniana si ispira ad Haydn, con una dialettica formale incisiva e un'articolazione tematica di notevole respiro.

