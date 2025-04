La gioia del servizio | Saluto caloroso di Trump e Melania

servizio in piazza del Sant’Uffizio. "Sono partita venerdì e torno domani (oggi, ndr), siamo un equipaggio sanitario. Ci sono io di Castelnuovo e due colleghe della Pubblica di Colle Val d’Elsa", spiega. Lanazione.it - La gioia del servizio: "Saluto caloroso di Trump e Melania" Leggi su Lanazione.it di Laura ValdesiSIENA"Il momento più toccante? Quando abbiamo visto passare il feretro di Papa Francesco. Capisci che non si torna più indietro. E’ l’addio. Hanno applaudito, come durante la messa. Sì, è stato un istante forte", confessa Giulia Dema. Da cinque anni volontaria della Pubblica assistenza di Castelnuovo Berardenga, nella vita ricercatrice per un’azienda di vaccini oltre ad occuparsi dell’amministrazione in una clinica veterinaria, ha detto subito sì ad andare a Roma. "Siamo tutti volontari in famiglia, genitori, suoceri, il mio fidanzato che per motivi di lavoro non è potuto venire", spiega mentre è ancora inin piazza del Sant’Uffizio. "Sono partita venerdì e torno domani (oggi, ndr), siamo un equipaggio sanitario. Ci sono io di Castelnuovo e due colleghe della Pubblica di Colle Val d’Elsa", spiega.

Su questo argomento da altre fonti

Servizio Idrico Integrato, Fabio Di Gioia: “I sindaci si facciano carico di rappresentare le esigenze dei territori” - Un intervento con l'obiettivo di contribuire a sbloccare una situazione di stallo ormai perdurante. Il primo cittadino di Arrone Fabio Di Gioia interviene sul tema della presidenza del Servizio Idrico Integrato, in vista della prossima assemblea ordinaria convocata per il 28 febbraio: “L’impasse... 🔗ternitoday.it

Piana TV: una voce libera e autorevole al servizio della Piana di Gioia Tauro, da sostenere e implementare - Da oltre un decennio, Piana TV è una realtà indiscussa della comunicazione nella Piana di Gioia Tauro, dando voce ai pregi e ai difetti di un territorio ricco di storia, cultura e potenzialità. Edita da Michele Cavallaro, l’emittente ha costruito una solida identità, diventando una delle principali voci di riferimento non solo per la Calabria, ma anche per il pubblico nazionale e internazionale grazie alla sua visibilità in streaming. 🔗laprimapagina.it

Maresciallo Livio Pedrana: dopo 37 anni di servizio, un saluto alla divisa da Carabiniere Forestale di Pavullo - Domani 12 marzo 2025 il Maresciallo Capo Livio Pedrana concluderà la sua lunga carriera iniziata nel Corpo Forestale dello Stato e conclusasi nell’Arma dei Carabinieri. Arruolato il 1 ottobre 1988 nell’allora Corpo Forestale dello Stato, è stato addetto al Comando Stazione Forestale di Zocca... 🔗modenatoday.it

Ne parlano su altre fonti

La gioia del servizio: Saluto caloroso di Trump e Melania; La reazione incredula di McTominay davanti al saluto di centinaia di tifosi prima di Atalanta-Napoli; Il dott. Edoardo Macino è il nuovo Presidente del Lions Club Gioia Tauro-Piana; PN2023 (Il saluto del Presidente Nazionale): , 120 anni di fede, umiltà e servizio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media