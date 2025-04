Elezioni è una corsa a tre | Latini non c’è

Elezioni del 25 e 26 maggio, con eventuale ballottaggio l’8 e 9 giugno. Alla scadenza del tempo ieri a mezzogiorno hanno presentato le proprie liste Michela Glorio, candidata del centrosinistra (otto liste a supporto con i partiti Partito democratico e Movimento cinque stelle), Michela Staffolani per Fratelli d’Italia, Rinasci Osimo e Viva Osimo, e Francesco Pirani (Pirani sindaco, Osimo al centro e Progetto Osimo). Fino all’ultimo minuto gli osimani sono stati con il fiato sospeso per la candidatura di Dino Latini con le sue Liste civiche da sempre: cinque liste erano già pronte ma, all’ultimo, non sono state depositate, facendo sfumare quindi l’eventualità della corsa a quattro. Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, è una corsa a tre: Latini non c’è Leggi su Ilrestodelcarlino.it Alla fine corrono in tre. Saranno due donne e un uomo a contendersi la fascia tricolore da sindaco di Osimo alledel 25 e 26 maggio, con eventuale ballottaggio l’8 e 9 giugno. Alla scadenza del tempo ieri a mezzogiorno hanno presentato le proprie liste Michela Glorio, candidata del centrosinistra (otto liste a supporto con i partiti Partito democratico e Movimento cinque stelle), Michela Staffolani per Fratelli d’Italia, Rinasci Osimo e Viva Osimo, e Francesco Pirani (Pirani sindaco, Osimo al centro e Progetto Osimo). Fino all’ultimo minuto gli osimani sono stati con il fiato sospeso per la candidatura di Dinocon le sue Liste civiche da sempre: cinque liste erano già pronte ma, all’ultimo, non sono state depositate, facendo sfumare quindi l’eventualità dellaa quattro.

