Nell’ex pesa uno spazio per l’arte

pesa pubblica di Maleo, all'interno di un complesso residenziale, in via Monsignor Trabattoni, è nato il progetto artistico-culturale "Il peso dell'arte" di Comune e associazione Artevino. "Valorizziamo questo piccolo locale in centro, appena riqualificato, proponendo una mostra al mese di artisti noti o emergenti e la prima apre domani (oggi per chi legge, ndr) e proseguirà fino al 31 maggio" chiarisce il sindaco Dante Sguazzi. La prima mostra è di Peter Hide. È intitolata "The weight of money". Peter Hide (Franco Crugnola) (nella foto) nasce a Varese nel 1965. Creativo di professione, nel 1982 l'artista concepisce e progetta, con la moglie, il primo e-book della storia (Incipit). Collabora nel campo del design con importanti aziende nel settore dell'arredamento.

