Ha un malore sul lavoro muore a 46 anni

anni, padre di tre figli. Una tragedia familiare accaduta ieri pomeriggio alle 15,50 circa, vittima Bargl Singh, che lavorava presso l’azienda agricola Vezzosi in via Quercioli di Colombaia sul Secchia. Ieri pomeriggio il 46enne, mentre stava governando le mucche, è stato colpito da un arresto cardiaco. A nulla è servito l’immediato soccorso dei sanitari, che hanno solo potuto constatare il decesso.Allertati dalla centrale del 118, sono rapidamente intervenuti l’ambulanza della Croce Rossa di Carpineti, l’automedica di Castelnovo Monti e l’eliParma, sul posto anche il sindaco di Carpineti Giuseppe Ruggi. I sanitari, nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo non sono riusciti a mantenere in vita il 46enne indiano non c’è stato nulla da fare e alla fine il medico di servizio ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo per arresto cardiaco. Ilrestodelcarlino.it - Ha un malore sul lavoro, muore a 46 anni Leggi su Ilrestodelcarlino.it La comunità di Colombaia sul Secchia è sotto shock per l’improvvisa morte di un uomo di origini indiane di 46, padre di tre figli. Una tragedia familiare accaduta ieri pomeriggio alle 15,50 circa, vittima Bargl Singh, che lavorava presso l’azienda agricola Vezzosi in via Quercioli di Colombaia sul Secchia. Ieri pomeriggio il 46enne, mentre stava governando le mucche, è stato colpito da un arresto cardiaco. A nulla è servito l’immediato soccorso dei sanitari, che hanno solo potuto constatare il decesso.Allertati dalla centrale del 118, sono rapidamente intervenuti l’ambulanza della Croce Rossa di Carpineti, l’automedica di Castelnovo Monti e l’eliParma, sul posto anche il sindaco di Carpineti Giuseppe Ruggi. I sanitari, nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo non sono riusciti a mantenere in vita il 46enne indiano non c’è stato nulla da fare e alla fine il medico di servizio ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo per arresto cardiaco.

