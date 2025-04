LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2025 in DIRETTA | scontro stellare tra Pogacar ed Evenepoel

DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2025. Tutto lascia pensare ad una chiusura pirotecnica per una settimana in grado di regalare intense emozioni agli appassionati. La vittoria al cardiopalma di Mattias Skjelmose nell'Amstel Gold Race e l'ennesimo fenomenale numero da fenomeno assoluto di Pogacar sul muro di Huy proiettano gli amanti del grande ciclismo internazionale alla gara odierna. Si conclude il Trittico delle Ardenne con la Liegi-Bastogne-Liegi 2025. La storica corsa, giunta all'edizione numero 111, parte da Liegi alle ore 10:15 e si conclude nella città belga, arrivo previsto intorno alle 16:30, dopo 252 chilometri. Lo scorso anno si è imposto il fuoriclasse della UAE Team Emirates-XRG staccando di 1 e 39'' il francese Romain Bardet e di oltre due minuti l'olandese Mathieu Van der Poel.

