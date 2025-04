Auto bici o a piedi Così cambia la mobilità

mobilità degli italiani, che sempre di più preferiscono spostarsi a piedi, pur non rinunciando all’Auto di proprietà. È la fotografia scattata dalla nuova edizione del Mobility Barometer, diffuso dal Gruppo Europ Assistance e realizzato in collaborazione con Ipsos. Il 96% del campione dichiara di scegliere il walking per i propri spostamenti quotidiani, seguito dall’Auto privata (93%, con il 97% che ne possiede almeno una, i valori più alti in Europa), anche se ben il 37% dichiara di essere disposto a rinunciarci in futuro.Rispetto a cinque anni fa, gli italiani dichiarano di camminare di più (38%) e di utilizzare maggiormente la bicicletta sia muscolare che elettrica (circa il 30%, +21%), ma di scegliere sempre meno spesso taxi e soluzioni in sharing. Le motivazioni più diffuse che hanno determinato questi cambiamenti riguardano il costo dei trasporti o una nuova situazione familiare (30%) e le preoccupazioni per l’impatto ambientale dei propri spostamenti (25%). Quotidiano.net - Auto, bici o a piedi. Così cambia la mobilità Leggi su Quotidiano.net Evolvono le abitudini didegli italiani, che sempre di più preferiscono spostarsi a, pur non rinunciando all’di proprietà. È la fotografia scattata dalla nuova edizione del Mobility Barometer, diffuso dal Gruppo Europ Assistance e realizzato in collaborazione con Ipsos. Il 96% del campione dichiara di scegliere il walking per i propri spostamenti quotidiani, seguito dall’privata (93%, con il 97% che ne possiede almeno una, i valori più alti in Europa), anche se ben il 37% dichiara di essere disposto a rinunciarci in futuro.Rispetto a cinque anni fa, gli italiani dichiarano di camminare di più (38%) e di utilizzare maggiormente lacletta sia muscolare che elettrica (circa il 30%, +21%), ma di scegliere sempre meno spesso taxi e soluzioni in sharing. Le motivazioni più diffuse che hanno determinato questimenti riguardano il costo dei trasporti o una nuova situazione familiare (30%) e le preoccupazioni per l’impatto ambientale dei propri spostamenti (25%).

