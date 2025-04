Guerra civile noi vogliam è bufera

Guerra civile noi vogliamo far.’. Un messaggio che non può essere banalizzato. Se fosse stata intonata Bandiera Rossa nella sua versione originale, tradizionale, nulla avrei avuto da obiettare: è un canto storico che, pur da una prospettiva ideologica distante dalla mia, ha comunque un valore simbolico riconosciuto. Ilrestodelcarlino.it - "Guerra civile noi vogliam... ", è bufera Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il concerto che Anpi ha organizzato a Castelvetro in occasione del 25 aprile ha lasciato uno strascico polemico. A sollevare il polverone è il consigliere di opposizione Bruno Rinaldi, che rileva: "Ciò che è accaduto ieri sera nella piazza principale di Castelvetro è di una gravità assoluta. Mi riferisco al concerto della Banda Pop dell’Emilia Rossa: un evento che, al netto degli attacchi volgari e offensivi rivolti alle cariche istituzionali dello Stato, ha visto momenti ancor più inquietanti. Durante una versione distorta di Bandiera Rossa, si è udito con chiarezza un passaggio aberrante: ’noio far.’. Un messaggio che non può essere banalizzato. Se fosse stata intonata Bandiera Rossa nella sua versione originale, tradizionale, nulla avrei avuto da obiettare: è un canto storico che, pur da una prospettiva ideologica distante dalla mia, ha comunque un valore simbolico riconosciuto.

G7 chiede cessate il fuoco immediato nella guerra civile in Sudan - I Paesi del G7 hanno chiesto un cessate il fuoco nella guerra civile sudanese, si legge in una dichiarazione congiunta, mentre il conflitto entra nel suo terzo anno. "Chiediamo un cessate il fuoco immediato e incondizionato ed esortiamo sia le Forze Armate Saudite (Saf) che le Forze di Sicurezza Rivoluzionarie (Rsf) a impegnarsi in modo significativo in negoziati seri e costruttivi", aggiunge il documento, riferendosi all'esercito sudanese e al gruppo paramilitare Rsf. 🔗quotidiano.net

Siria: verso una nuova guerra civile? - In Siria si teme che il paese si stia dirigendo verso una nuova guerra civile dopo che sono scoppiati sanguinosi scontri tra i lealisti del presidente deposto Bashar al-Assad e le forze di sicurezza del governo di transizione. Verso una nuova guerra civile in Siria? Torna la paura in Siria di una nuova guerra civile. […] 🔗periodicodaily.com

In Sudan si rischia un’ecatombe. Per l’Unicef nel Paese sconvolto dalla guerra civile ci sono quindici milioni di bambini che necessitano di assistenza - Con la guerra civile in Sudan che entra nel suo terzo anno, a pagare il prezzo più alto sono i bambini. Secondo quanto riferito dall’Unicef, che non esita a definire questo conflitto come la più grave emergenza attualmente in corso, negli ultimi 12 mesi il numero di minorenni che hanno bisogno di assistenza umanitaria è raddoppiato, passando dai 7,8 milioni dell’inizio del 2023 agli oltre 15 milioni di oggi. 🔗lanotiziagiornale.it

