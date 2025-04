Un umbro a capo della sicurezza L’orgoglio dei genitori | | Ripagati i suoi sacrifici

A garantire la sicurezza ai potenti della terra per conto del Vaticano, durante il funerale di Papa Francesco, una delle cerimonie più importanti di sempre, è stato uno spoletino. Si chiama Gianluca Gauzzi Broccoletti, 54 anni, e dal 2019 è il direttore dei servizi di sicurezza e protezione civile dello Stato di Città del Vaticano, ma anche il comandante del corpo della gendarmeria. A nominarlo, sei anni fa, fu proprio Papa Francesco e alla fine del 2024, al termine del quinquennio, è stato confermato in questo importante ruolo apicale. Questi ultimi giorni per il 54enne spoletino sono stati frenetici visto che, per conto del Vaticano, insieme alle autorità italiane ha dovuto coordinare il piano di sicurezza in vista delle esequie."Per noi genitori è una grande emozione sapere che dietro a tutto ciò c'è anche nostro figlio Gianluca – afferma il padre Benvenuto Gauzzi Broccoletti, ex sottoufficiale dell'esercito, – credo che sia la più grande soddisfazione che possano avere un padre ed una madre.

