E Pfeiffer lascia le impronte

Pfeiffer sulla via del Chinese Theatre a Los Angeles, dove ieri mattina ha lasciato le impronte di mani e piedi, affiancandole a quelle di dive come Marilyn Monroe e Jane Russell, Audrey Hepburn o Sophia Loren. Tre volte candidata all’Oscar, l’attrice (66 anni) è impegnata in questi giorni sul set della serie Apple tv+ tratta da Margo ha problemi di soldi, il romanzo di Rufi Thorpe pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri. Al suo fianco recitano Nicole Kidman ed Elle Fanning. Quotidiano.net - E Pfeiffer lascia le impronte Leggi su Quotidiano.net "Sono onorata (e un po’ nervosa!) di partecipare a una delle tradizioni più longeve e venerate della storia di Hollywood", dice su Instagram Michellesulla via del Chinese Theatre a Los Angeles, dove ieri mattina hato ledi mani e piedi, affiancandole a quelle di dive come Marilyn Monroe e Jane Russell, Audrey Hepburn o Sophia Loren. Tre volte candidata all’Oscar, l’attrice (66 anni) è impegnata in questi giorni sul set della serie Apple tv+ tratta da Margo ha problemi di soldi, il romanzo di Rufi Thorpe pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri. Al suo fianco recitano Nicole Kidman ed Elle Fanning.

