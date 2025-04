Inclusione in cucina | apre il ristoro Venilà

Venilà", nella suggestiva località Palazzo a Esanatoglia. Si tratta della prima struttura ricettiva dell'entroterra dove lavoreranno ragazzi con disabilità. Nasce da una iniziativa dell'associazione di promozione sociale Lulù e il Paese del sorriso, realizzata con l'amministrazione comunale.Il progetto inclusivo e innovativo era stato presentato un paio di anni fa, nell'ambito del recupero del palazzo Malcavalca, tra i boschi a piedi del monte Gemmo, a metà strada fra Esanatoglia e Fiuminata. L'associazione, presieduta da Adua Rossi, si è fatta conoscere negli ultimi anni con tante iniziative di solidarietà, ma in questo progetto si è fortemente impegnata, anticipando le attività che si terranno nel nuovo spazio anche in fiere importanti come Tipicità a Fermo, lo scorso marzo.

