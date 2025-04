LIVE Italia-Corea del Sud Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | primo snodo fondamentale per Constantini e Mosaner

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, gara valida per la terza giornata del gruppo A dei Mondiali di curling doppio misto 2025. A Fredericton (Canada) gli azzurri vanno a caccia di un nuovo successo dopo la netta vittoria all'esordio contro la Finlandia.Amos Mosaner e Stefania Constantini stanno man mano cercando di ritrovare il feeling vincente della straordinaria cavalcata che li portò all'indimenticabile oro Olimpico di Pechino 2022. Dopo uno stop che aveva spaventato tutti gli appassionati Italiani, i Campioni Olimpici puntano dritto ai Giochi casalinghi del 2026, e sin dai Mondiali canadesi vogliono dimostrare di essere competitivi nonostante i mesi di assenza. Sin dall'esordio gli azzurri hanno lanciato ottimi segnali, e quest'oggi vogliono confermare quanto di buono offerto nel sabato nordamericano.

