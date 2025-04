La carica dei 100 Cammino di fede per tanti ragazzi

Cammino tra il Giubileo degli Adolescenti e l'ultimo saluto a Papa Francesco. Un viaggio che resterà scolpito nei cuori di molti. Circa cento giovani, tra educatori e ragazzi colligiani hanno vissuto giorni intensi e indimenticabili a Roma, partecipando al Giubileo degli adolescenti e, in un intreccio di emozioni inattese, ai funerali di Papa Francesco. A guidarli, don Stefano Buri, con il gruppo salesiano, e don Giuseppe Acampa come parroco dell'Unità Pastorale delle parrocchie di Colle Alta. Due presenze fondamentali che hanno accompagnato i ragazzi in un Cammino che è diventato pellegrinaggio dell'anima. Roma li ha accolti con il suo volto più bello: piazze gremite di giovani, sorrisi, mani tese, preghiere che si alzavano nel cielo di primavera.I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo alle celebrazioni del Giubileo, immergendosi in un clima di gioia e condivisione.

