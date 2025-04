I fichi secchi Merenda ideale

fichi secchi. I fichi, veri nutraceuti, alimenti cioé che nutrono e curano nello stesso tempo. Ben lo sapevano gli antichi. Nella Grecia di Socrate, ad esempio, erano talmente apprezzati da essere vittima di furti continui nei terreni di produzione (ficare). Per prevenire questi problemi fu creata la figura del Sicofante (dal greco Sicon fico, phantei: spiare), poliziotto privato antelitteram.I fichi secchi sono davvero una bomba energetica: ricchissimi in minerali preziosi, antifatica quali ad esempio magnesio e potassio. In tempo di guerra erano spesso l’unico cibo degli sfollati. Non solo, per secoli son stati il pasto principale, ad esempio per i Carusi (ragazzini della Sicilia borbonica), i figli della violenza e della prevaricazione. Lanazione.it - I fichi secchi. Merenda ideale Leggi su Lanazione.it Dalle tavole pasquali è rimasta nelle nostre dispense molta frutta secca, datteri, noci ma soprattutto. I, veri nutraceuti, alimenti cioé che nutrono e curano nello stesso tempo. Ben lo sapevano gli antichi. Nella Grecia di Socrate, ad esempio, erano talmente apprezzati da essere vittima di furti continui nei terreni di produzione (ficare). Per prevenire questi problemi fu creata la figura del Sicofante (dal greco Sicon fico, phantei: spiare), poliziotto privato antelitteram.Isono davvero una bomba energetica: ricchissimi in minerali preziosi, antifatica quali ad esempio magnesio e potassio. In tempo di guerra erano spesso l’unico cibo degli sfollati. Non solo, per secoli son stati il pasto principale, ad esempio per i Carusi (ragazzini della Sicilia borbonica), i figli della violenza e della prevaricazione.

