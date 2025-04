Folla di giovani per Francesco Jeans zainetti e mille emozioni | | Grazie di averci invitato a sognare

Jeans d'ordinanza, entusiasti, partecipi e soprattutto con le idee chiare. Sono i ragazzi di Francesco, gli umbri che hanno raggiunto in pullman Roma per 'salutare' il Papa in occasione del Giubileo degli Adolescenti. Erano oltre 500 gli adolescenti della comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve, accompagnati dal vescovo Ivan insieme a diversi sacerdoti, religiosi e religiose, catechisti e catechiste. Tra loro, anche Martina, responsabile d'oratorio-gruppo "Sentinelle". "E' bello poter dire di esserci stati in questo tempo di grazia nel viverlo con tanti adolescenti della nostra Diocesi e della nostra Umbria, consapevoli del momento che si è vissuto nel ricordo di Papa Francesco". Simone è coordinatore d'oratorio: "Il Giubileo degli adolescenti è diventato il saluto ad un Papa molto amato, che ci ha lasciato, e la preghiera di affidamento a Gesù risorto e a Maria che ha accompagnato da sempre Papa Francesco.

