L’hockey fra Puglia e Monza l’anima divisa in due di Colamaria

Colamaria, classe 1962, dimostrarsi imperturbabile di fronte alla sfida odierna tra Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar e Indeco Giovinazzo, ritorno dei preliminari playoff. A partire dalle 18 le due squadre si affronteranno per decidere chi meriterà il passaggio ai quarti di finale. Si riparte dal 4 a 2 ottenuto dal quintetto pugliese al PalaPansini. Colamaria ha visto la partita giocata a Giovinazzo e vedrà quella di Biassono. Lo farà per motivi professionali e per questioni di cuore. Perché è nato a Giovinazzo e da anni risiede a Villasanta. Il brianzolo nato in Puglia conosce benissimo le due squadre, per via di una lunghissima militanza nel mondo delL’hockey su pista. Ilgiorno.it - L’hockey fra Puglia e Monza, l’anima divisa in due di Colamaria Leggi su Ilgiorno.it Ammette che oggi al PalaRovagnati non tiferà per una delle contendenti. Spiega che "si limiterà a guardare la partita come tecnico". Ma non sarà comunque facile per Tommaso, classe 1962, dimostrarsi imperturbabile di fronte alla sfida odierna tra Hockey Roller ClubTeamServiceCar e Indeco Giovinazzo, ritorno dei preliminari playoff. A partire dalle 18 le due squadre si affronteranno per decidere chi meriterà il passaggio ai quarti di finale. Si riparte dal 4 a 2 ottenuto dal quintetto pugliese al PalaPansini.ha visto la partita giocata a Giovinazzo e vedrà quella di Biassono. Lo farà per motivi professionali e per questioni di cuore. Perché è nato a Giovinazzo e da anni risiede a Villasanta. Il brianzolo nato inconosce benissimo le due squadre, per via di una lunghissima militanza nel mondo delsu pista.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Asllani a Inter Tv: «Sicuramente noi stiamo bene. Adesso dobbiamo pensare al Monza, so che ci metteranno l’anima» - di RedazioneAsllani, il centrocampista nerazzurro ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto in Champions League contro il Feyenoord Dopo la brillante vittoria dell’Inter in Champions League contro il Feyenoord, il centrocampista ex Empoli, Kristjan Asllani, ha voluto condividere le sue impressioni sul match e sull’importanza di questo successo per il cammino della squadra nella competizione europea. 🔗internews24.com

Powerchair hockey, Vitersport contro gli Squali Monza a sostegno della ricerca sulla Sla - Un evento speciale pensato per promuovere la consapevolezza sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e raccogliere fondi per sostenere la ricerca. Domenica 9 febbraio alle ore 11, alla palestra della Verità (via Oslavia), il campionato italiano Powerchair Hockey, serie A2 girone B, Asd... 🔗viterbotoday.it

“Nonsolomarilyn“ a Monza. Quattro artisti indagano l’anima - Quattro autori per altrettante visuali sulla figura femminile. È quanto proporrà la mostra di pittura intitolata “Nonsolomarilyn“, allestita negli spazi della galleria d‘arte ArcGallery di via Spalto Piodo a Monza. L‘esposizione verrà inaugurata oggi e si potrà visitare fino al 30 aprile: vi si potranno ammirare le opere di 3 artisti diversi per generazione e formazione, poetica e tecnica, ossia Alessandro Casetti, Nadianna Crosignani e Massimo Lagrotteria. 🔗ilgiorno.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’hockey fra Puglia e Monza, l’anima divisa in due di Colamaria. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

L’hockey fra Puglia e Monza, l’anima divisa in due di Colamaria - Ammette che oggi al PalaRovagnati non tiferà per una delle contendenti. Spiega che "si limiterà a guardare la partita ... 🔗ilgiorno.it

Hockey Roller Club Monza: sfida decisiva contro Indeco Giovinazzo per i playoff - Monza cerca la rimonta contro Giovinazzo nei playoff. Serve vincere con due reti di scarto per avanzare ai quarti. 🔗msn.com

Hockey A1M, Andata Preliminari Playoff Scudetto: l'avversario del Monza - Inizia questa sera la fase finale della stagione 2024-25 di Hockey su Pista di A1 maschile. I padroni di casa dell'AFP Giovinazzo affrontano, al PalaPansini, l'Hockey Roller Club Monza per l'andata ... 🔗monza-news.it