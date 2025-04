Agrinatura si alza il sipario Dedica alla sostenibilità

Agrinatura la fiera Dedicata alle filiere agricole, forestali e zootecniche, insieme al turismo rurale e al patrimonio naturale e ambientale del territorio. I visitatori potranno trovare una vasta gamma di offerte, tra cui prodotti agricoli, eccellenze agroalimentari, floricoltura, animali da fattoria, industria del legno, dimostrazioni culinarie, laboratori didattici sull’agricoltura e la natura e attività per famiglie.Tra i duecento espositori non poteva mancare Coldiretti che quest’anno rende omaggio ai mondeghili di Renzo, dalle pagine dei Promessi Sposi direttamente in padella grazie all’interpretazione dello chef Antonio Consonni, memoria storica della cucina brianzola. Toccherà a lui cucinare quelle "polpette, che le simili non le avete mai mangiate" servite a Renzo in una taverna infestata dai bravi nel VII capitolo dei Promessi Sposi. Ilgiorno.it - Agrinatura, si alza il sipario. Dedica alla sostenibilità Leggi su Ilgiorno.it Natura protagonista a Lariofiere dove, da giovedì a domenica, si svolgerà la 24° edizione dila fierata alle filiere agricole, forestali e zootecniche, insieme al turismo rurale e al patrimonio naturale e ambientale del territorio. I visitatori potranno trovare una vasta gamma di offerte, tra cui prodotti agricoli, eccellenze agroalimentari, floricoltura, animali da fattoria, industria del legno, dimostrazioni culinarie, laboratori didattici sull’agricoltura e la natura e attività per famiglie.Tra i duecento espositori non poteva mancare Coldiretti che quest’anno rende omaggio ai mondeghili di Renzo, dalle pagine dei Promessi Sposi direttamente in padella grazie all’interpretazione dello chef Antonio Consonni, memoria storica della cucina brianzola. Toccherà a lui cucinare quelle "polpette, che le simili non le avete mai mangiate" servite a Renzo in una taverna infestata dai bravi nel VII capitolo dei Promessi Sposi.

Approfondimenti da altre fonti

Sci di fondo: si alza il sipario sui Mondiali di Trondheim. Norvegia per fare incetta di medaglie, l’Italia punta su Pellegrino - Da domani si farà sul serio con i Mondiali di sci di fondo al via in quel di Trondheim. Per la sesta volta la Norvegia ospita la rassegna iridata, dopo i precedenti di Oslo nel 1930, 1966, 1982 e 2011 e di Trondheim nel 1997). Si andrà avanti fino a domenica 9 marzo, con una conclusione in formato 50 km che avrà il sapore della storia. Va detto che, in realtà, il prodromo è quello odierno della 7,5 km di qualificazione per la 10 km, riservata ai Paesi di minor spicco (c’è anche un sammarinese, Simon Sancet). 🔗oasport.it

Progetto Icaro, torna in scena 17 minuti: si alza "Il Sipario" per parlare di sicurezza stradale - Il tema della sicurezza stradale non deve conoscere momenti di tregua. Occorre agire tanto in repressione quanto in “prevenzione” partendo proprio dalle nuove generazioni. Questo l’obiettivo principale della 25^ edizione del Progetto Icaro. Occorre, pertanto, rilanciare iniziative di prossimità... 🔗messinatoday.it

Si alza il sipario sulla stagione lirica del Teatro Galli, sul palcoscenico il dittico "Cavalleria Rusticana" e "Pagliacci" - La nuova stagione lirica del Teatro Galli si apre questo fine settimana con "Cavalleria rusticana" di Pietro Mascagni in accoppiata a "Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo, in programma venerdì 11 aprile (ore 20:00) e in replica domenica 13 aprile (ore 15:30). Un dittico ormai classico che vede... 🔗riminitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Agrinatura, si alza il sipario. Dedica alla sostenibilità. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Agrinatura, si alza il sipario. Dedica alla sostenibilità - Natura protagonista a Lariofiere dove, da giovedì a domenica, si svolgerà la 24° edizione di Agrinatura la fiera ... 🔗ilgiorno.it

Agrinatura, un fiera imperdibile a due passi da Milano - Agrinatura è il Salone BtoC, a Lariofeire di Erba dall'1 al 4 maggio, dedicato alla valorizzazione della filiera agricola, forestale, zootecnica ed alla promozione del turismo rurale e del ... 🔗milanotoday.it