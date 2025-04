Sul 25 Aprile polemica pretestuosa Dedicata una lapide a Matteotti

polemica pretestuosa, strumentale e non basata sulla realtà dei fatti". Così, molto in sintesi, la giunta di Fossombrone risponde a Progetto Comune sulla celebrazione del 25 Aprile priva dell’esecuzione di “Bella ciao“.Scrive la giunta: "Non è nostra abitudine rispondere alle polemiche politiche strumentali e gratuite, ma quanto affermato e riportato dal gruppo di minoranza Progetto Comune non rappresenta la realtà dei fatti e si vuol trovare solo il pretesto per criticare una giunta civica e traversale. Nonostante tutto non riusciranno mai a rovinare il clima di stima e collaborazione creatosi all’interno dell’intera maggioranza consiliare, anzi lo fortificano, ed in cui il sindaco Massimo Berloni non si è mai permesso di esercitare dei condizionamenti di tipo politico, rispettando rigorosamente tutte le sensibilità presenti. Ilrestodelcarlino.it - "Sul 25 Aprile polemica pretestuosa. Dedicata una lapide a Matteotti" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Una, strumentale e non basata sulla realtà dei fatti". Così, molto in sintesi, la giunta di Fossombrone risponde a Progetto Comune sulla celebrazione del 25priva dell’esecuzione di “Bella ciao“.Scrive la giunta: "Non è nostra abitudine rispondere alle polemiche politiche strumentali e gratuite, ma quanto affermato e riportato dal gruppo di minoranza Progetto Comune non rappresenta la realtà dei fatti e si vuol trovare solo il pretesto per criticare una giunta civica e traversale. Nonostante tutto non riusciranno mai a rovinare il clima di stima e collaborazione creatosi all’interno dell’intera maggioranza consiliare, anzi lo fortificano, ed in cui il sindaco Massimo Berloni non si è mai permesso di esercitare dei condizionamenti di tipo politico, rispettando rigorosamente tutte le sensibilità presenti.

