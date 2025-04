Ponticello sull’Adda L’opera di Cremonesi donata alla comunità

Ponticello sull’Adda con firma d’autore: a donarlo alla comunità Diego Cremonesi, lo scultore "on the road" che ha abbellito la provinciale con le proprie opere ricavate dalle conifere abbattute dal clima impazzito. Per lui e il fratello Angelo che gli ha dato una mano, l’elogio e il ringraziamento di Vaprio: "Un lavoro splendido", dice l’Amministrazione guidata da Marco Galli grata per il regalo. Cremonesi è un volto molto conosciuto e amato nel borgo, è lui che ha ridato vita alle cataste di alberi tagliati sul vialone nel 2021, è lui che da quei tronchi morti ha tirato fuori arte e bellezza, cambiando faccia a un pezzetto di California, soprannome del provinciale che collega il paesino a Cassano al quale lui ha regalato un’aura da Trentino.I fusti abbandonati sono diventati un flessuoso airone, un gufo, un villaggio montano con la casetta e gli alberi, un picchio con il lungo becco nel tronco, land art in questo angolo di Lombardia. Ilgiorno.it - Ponticello sull’Adda. L’opera di Cremonesi donata alla comunità Leggi su Ilgiorno.it Nuovocon firma d’autore: a donarloDiego, lo scultore "on the road" che ha abbellito la provinciale con le proprie opere ricavate dalle conifere abbattute dal clima impazzito. Per lui e il fratello Angelo che gli ha dato una mano, l’elogio e il ringraziamento di Vaprio: "Un lavoro splendido", dice l’Amministrazione guidata da Marco Galli grata per il regalo.è un volto molto conosciuto e amato nel borgo, è lui che ha ridato vita alle cataste di alberi tagliati sul vialone nel 2021, è lui che da quei tronchi morti ha tirato fuori arte e bellezza, cambiando faccia a un pezzetto di California, soprannome del provinciale che collega il paesino a Cassano al quale lui ha regalato un’aura da Trentino.I fusti abbandonati sono diventati un flessuoso airone, un gufo, un villaggio montano con la casetta e gli alberi, un picchio con il lungo becco nel tronco, land art in questo angolo di Lombardia.

