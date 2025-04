Fatima la statua in elicottero

statua pellegrina della Madonna di Fatima, che sarà ospitata e custodita in città sino al 4 maggio prossimo. Tra le 16 e le 16.30 nel prato antistante il cimitero di via Certosa, la statua arriverà dal cielo a bordo di un elicottero, richiamando così l’apparizione di Maria agli occhi dei pastorelli nella località portoghese di Cova da Iria del 1917. Dal luogo di arrivo partirà la processione che raggiungerà il Municipio, per l’accoglienza della statua da parte delle autorità locali e per i discorsi celebrativi, prima di giungere alla chiesa arcipretale dei Santi Pietro e Paolo dove, alle 18, verrà celebrata la santa messa dall’Arcivescovo di Ferrara, Gian Carlo Perego. Ilrestodelcarlino.it - Fatima, la statua in elicottero Leggi su Ilrestodelcarlino.it Oggi sarà un giorno importante per la comunità copparese, che si appresta ad accogliere lapellegrina della Madonna di, che sarà ospitata e custodita in città sino al 4 maggio prossimo. Tra le 16 e le 16.30 nel prato antistante il cimitero di via Certosa, laarriverà dal cielo a bordo di un, richiamando così l’apparizione di Maria agli occhi dei pastorelli nella località portoghese di Cova da Iria del 1917. Dal luogo di arrivo partirà la processione che raggiungerà il Municipio, per l’accoglienza dellada parte delle autorità locali e per i discorsi celebrativi, prima di giungere alla chiesa arcipretale dei Santi Pietro e Paolo dove, alle 18, verrà celebrata la santa messa dall’Arcivescovo di Ferrara, Gian Carlo Perego.

La statua originale della Madonna di Fatima sarà a Roma: perché è stata richiesta e come vederla - Il 12 ottobre 2025 durante la Santa Messa delle 10.30 in Piazza San Pietro verrà esposta la statua originale della Madonna di Fatima. Per la quarta volta nella storia arriverà a Roma dal Portogallo in occasione del Giubileo su richiesta di Papa Francesco. L'evento è gratuito.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dal Portogallo a Malcesine la statua della Madonna di Fatima: affidamento dei giovani contro «la peste del secolarismo, della solitudine, della droga e dell’alcol» - Sarà il vescovo di Verona, monsignor Domenico Pompili, a celebrare la santa messa (ore 20.30) alla presenza della statua della Madonna di Fatima proveniente dall’omonimo santuario in Portogallo e in questi giorni a Malcesine. L’anniversario dei voti alla Madonna del Colera si svolgerà venerdì 4... 🔗veronasera.it

Roma accoglie la Madonna di Fatima: la statua originale in arrivo per ilGiubileo - Il Giubileo 2025 prevede molti eventi tra cui l’arrivo a Roma della Madonna di Fatima. Sarà l’occasione per celebrare l’immagine della Madonna molto nota ai fedeli provenienti da tutto il mondo, simbolo di speranza che non delude. In arrivo a San Pietro nei prossimi mesi. Roma Madonna di Fatima, quando vederla I fedeli e tutti coloro che vorranno ammirare la sua bellezza potranno vedere la Madonna di Fatima l’11 e il 12 ottobre 2025. 🔗funweek.it

Copparo accoglie la statua di Fatima. L'arrivo in elicottero e la messa; Capannori, folla per l'arrivo della statua della Madonna di Fatima; La MADONNA PELLEGRINA di FATIMA con la FCIM a ORDONA (FG) dal 19/27 Ottobre.

Copparo accoglie la statua di Fatima. L’arrivo in elicottero e la messa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Dieci anni della Madonna di Fatima a Barzizza - Dopo il memorabile atterraggio in elicottero nell’area della ... flambeaux verso la chiesa di San Lorenzo con la statua della Madonna di Fatima oggi conservata nella parrocchiale. 🔗ecodibergamo.it

Roma accoglie la Madonna di Fatima: la statua originale in arrivo per il Giubileo - Si legge. Il tragitto Secondo quanto riportato sul sito di Catholic News Agency, è la quarta volta che la statua lascia il santuario di Fatima per essere trasportato fino a Roma. Tale avvenimento ... 🔗funweek.it