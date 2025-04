Industria automotive Vincere le sfide della supply chain

Industria dell’auto. Settore che rappresenta il 7% del Pil europeo e fornisce occupazione a circa 14 milioni di persone, e che negli ultimi anni è riuscito a superare con resilienza un insieme di sfide senza precedenti: l’emergenza pandemica, la scarsità di semiconduttori a livello globale, la mancanza di materie prime e la conseguente instabilità della filiera.E oggi si trova in un momento di grandi trasformazioni, accelerate dallo sviluppo di nuove tecnologie come la robotica, particolarmente diffusa nella produzione di veicoli a motore, la stampa 3D e l’Intelligenza Artificiale. E proprio all’interno di questo sfidante scenario, per rendere la propria catena di fornitura efficiente e precisa, Freccia International, azienda specializzata nella distribuzione di componenti automotive dal 1923, si è affidata a REMIRA Italia, fornitore di soluzioni cloud supportate dall’intelligenza artificiale per la supply chain, riducendo del 20% i tempi e gli sforzi manuali legati alla gestione delle scorte. Quotidiano.net - Industria automotive. Vincere le sfide della supply chain Leggi su Quotidiano.net Politiche stringenti sulle emissioni, ritardi nell’innovazione tecnologica e i traguardi fissati dalla Ue per la transizione green. E non ultima la guerra sui dazi che ha coinvolto anche l’dell’auto. Settore che rappresenta il 7% del Pil europeo e fornisce occupazione a circa 14 milioni di persone, e che negli ultimi anni è riuscito a superare con resilienza un insieme disenza precedenti: l’emergenza pandemica, la scarsità di semiconduttori a livello globale, la mancanza di materie prime e la conseguente instabilitàfiliera.E oggi si trova in un momento di grandi trasformazioni, accelerate dallo sviluppo di nuove tecnologie come la robotica, particolarmente diffusa nella produzione di veicoli a motore, la stampa 3D e l’Intelligenza Artificiale. E proprio all’interno di questo sfidante scenario, per rendere la propria catena di fornitura efficiente e precisa, Freccia International, azienda specializzata nella distribuzione di componentidal 1923, si è affidata a REMIRA Italia, fornitore di soluzioni cloud supportate dall’intelligenza artificiale per la, riducendo del 20% i tempi e gli sforzi manuali legati alla gestione delle scorte.

