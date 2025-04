Le nuove costruzioni La Querce alza la voce Confronto in Comune

Querce. Dopo l'abbattimento dei 47 tigli di via Firenze a La Macine, che aveva suscitato forti polemiche la scorsa estate, il tema della tutela ambientale torna nel dibattito pubblico. Nel mirino c'è il progetto che riguarda La Querce: circa 20.000 metri quadrati di suolo saranno consumati per nuove edificazioni, sia private sia pubbliche, alle quali si aggiunge una variante che consentirà la costruzione di un nuovo supermercato nel cuore della frazione.Una prospettiva che ha spinto un folto gruppo di cittadini a mobilitarsi. In pochi giorni sono state raccolte 400 firme contro il progetto, con una petizione che sarà discussa lunedì 28 aprile nella seduta congiunta delle Commissioni 3 e 4 del Comune. Lanazione.it - Le nuove costruzioni. La Querce alza la voce. Confronto in Comune Leggi su Lanazione.it È convocata per lunedì la seduta congiunta delle Commissioni 3 e 4. L'appuntamento è alle 10.45 nel salone consiliare, all'ordine del giorno il piano di lottizzazione e la conseguente cementificazione della frazione de La.

