Cantieri post terremoto Controlli più serrati | Ridare spazio ai residenti

Cantieri post sisma, tra pubblici e privati, di cui 32 nel centro storico, all’interno delle mura urbiche. "Nell’ultimo mese – afferma il comandante della polizia locale Danilo Doria – abbiamo effettuato Controlli più restrittivi, per limitare il più possibile l’area di cantiere e recuperare spazio per la viabilità e soprattutto per i parcheggi dei residenti del centro storico. Così abbiamo stabilito che all’interno dell’area di cantiere si possono svolgere solo le operazioni di carico-scarico; non si possono parcheggiare i mezzi dei dipendenti e della manovalanza. Abbiamo invitato gli operai a lasciare i mezzi nell’area esterna alle mura, come ad esempio parcheggio Garibaldi, lungo le strisce blu o nei parcheggi di cintura. L’obiettivo è far riappropriare gli abitanti dei propri spazi. Ilrestodelcarlino.it - Cantieri post terremoto. Controlli più serrati: "Ridare spazio ai residenti" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Macerata conta attualmente 111sisma, tra pubblici e privati, di cui 32 nel centro storico, all’interno delle mura urbiche. "Nell’ultimo mese – afferma il comandante della polizia locale Danilo Doria – abbiamo effettuatopiù restrittivi, per limitare il più possibile l’area di cantiere e recuperareper la viabilità e soprattutto per i parcheggi deidel centro storico. Così abbiamo stabilito che all’interno dell’area di cantiere si possono svolgere solo le operazioni di carico-scarico; non si possono parcheggiare i mezzi dei dipendenti e della manovalanza. Abbiamo invitato gli operai a lasciare i mezzi nell’area esterna alle mura, come ad esempio parcheggio Garibaldi, lungo le strisce blu o nei parcheggi di cintura. L’obiettivo è far riappropriare gli abitanti dei propri spazi.

