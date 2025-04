Riflettori su Gavirate Tra mostre e letture via al festival dedicato a Gianni Rodari

Gavirate un evento lungo quattro anni ricorderà uno dei personaggi illustri della città. Prende il via domani la prima edizione del festival Praticamente Rodari, che vuole celebrare uno dei più grandi nomi della letteratura per ragazzi: Gianni Rodari. Nato nel 1920 ad Omegna, si trasferì a Gavirate nel 1930 dopo che la madre, rimasta vedova, decise di tornare a vivere con la famiglia d'origine. Qui trascorse gli anni dell'adolescenza per poi insegnare in diverse scuole elementari della provincia, prima di diventare giornalista e trasferirsi a Milano e quindi a Roma.Il festival durerà fino al 17 maggio e ha la direzione artistica del Teatro dei Burattini di Varese di Betty e Chicco Colombo. A spiegare la genesi dell'iniziativa è il sindaco Massimo Parola. "Il festival Rodari è un progetto nato più di un anno fa, fortemente voluto dalla mia squadra per restituire prestigio a Gavirate attraverso la riscoperta di uno dei nostri più illustri concittadini: Gianni Rodari, che, bambino, leggeva alla luce dei lampioni di via XXV Aprile, fantasticava sulla chiesetta della Santa Trinità e sui personaggi variegati che incontrava al mercato del venerdì.

