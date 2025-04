Scogli apre al confronto pubblico con Bernaroli

Scogli. L’appuntamento è per questa mattina alle 10,30 presso il parco del Borghetto in via Santa Croce. "Sono contento di avere finalmente degli avversari – commenta Scogli –, che spero ora non si limiteranno ad invettive denigratorie sui social, ma che siano disponibili a misurarsi sui contenuti e le proposte per questa comunità. Mi pare che sul piano dell’innovazione, dei volti e delle storie, si possa già dire che la nostra lista ha una marcia in più. Chiedo a Giorgio Bernaroli la disponibilità a un confronto pubblico, perché i cittadini e le cittadine possano ascoltare di persona cosa proponiamo per il loro futuro". La stessa richiesta era arrivata ieri a parti invertite, da parte della lista ‘Voltare Pagina’. Ilrestodelcarlino.it - Scogli apre al confronto pubblico con Bernaroli Leggi su Ilrestodelcarlino.it Continuano gli incontri pubblici della lista ‘Insieme per Bertinoro’ e del candidato sindaco Filippo. L’appuntamento è per questa mattina alle 10,30 presso il parco del Borghetto in via Santa Croce. "Sono contento di avere finalmente degli avversari – commenta–, che spero ora non si limiteranno ad invettive denigratorie sui social, ma che siano disponibili a misurarsi sui contenuti e le proposte per questa comunità. Mi pare che sul piano dell’innovazione, dei volti e delle storie, si possa già dire che la nostra lista ha una marcia in più. Chiedo a Giorgiola disponibilità a un, perché i cittadini e le cittadine possano ascoltare di persona cosa proponiamo per il loro futuro". La stessa richiesta era arrivata ieri a parti invertite, da parte della lista ‘Voltare Pagina’.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Movida a Bari, il Comune apre il confronto pubblico sulle politiche della notte: "Dialogo con tutti i cittadini" - Sono aperte le iscrizioni al primo incontro pubblico del percorso partecipativo organizzato dal Comune di Bari, 'Costruiamo insieme le politiche della notte'. In seguito a quanto annunciato al termine dell’assemblea pubblica dello scorso 15 gennaio all’Officina degli Esordi, l'amministrazione... 🔗baritoday.it

Piombino in provincia di Grosseto, Giani apre al confronto: "Sono un democratico, decideranno i cittadini" - Nessun dramma, scandalo o prese di posizioni contrarie a prescindere. Anche perché, quando e se arriverà la richiesta in Regione del Comune di Piombino, "la decisione di passare sotto la provincia di Grosseto spetterà ai cittadini". A dirlo è il governatore della Toscana, Eugenio Giani, che a... 🔗livornotoday.it

Parodi all’Anm non revoca lo sciopero ma apre al dialogo col governo. Meloni: “Serve sano confronto” - Eletto presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Parodi cerca di mitigare lo scontro con il governo, trovando anche un'apertura da parte del premier Meloni. Togato dal 1990, membro di Magistratura Indipendente, il neo presidente non ha revocato lo sciopero indetto per il 27 febbraio L'articolo Parodi all’Anm non revoca lo sciopero ma apre al dialogo col governo. Meloni: “Serve sano confronto” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scogli apre al confronto pubblico con Bernaroli; Elezioni a Bertinoro, Scogli si presenta a Borghetto: Pronto al confronto con Giorgio Bernaroli; Corsa Champions, calendari a confronto: scogli Roma e Bologna per la Juve; Elezioni a Bertinoro Scogli si presenta a Borghetto Pronto al confronto con Giorgio Bernaroli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Scogli apre al confronto pubblico con Bernaroli - Continuano gli incontri pubblici della lista ‘Insieme per Bertinoro’ e del candidato sindaco Filippo Scogli. L’appuntamento è per questa ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Elezioni a Bertinoro, Scogli si presenta a Borghetto: "Pronto al confronto con Giorgio Bernaroli" - "Stiamo girando, e così continueremo a fare nelle prossime settimane, tutto il territorio del nostro Comune per presentare la lista Insieme per Bertinoro", spiega Scogli ... 🔗forlitoday.it

Scogli apre i comitati elettorali a S. Maria Nuova e Fratta Terme - Inaugurano due comitati elettorali della lista ‘Insieme per Bertinoro’ che sostiene la candidatura a sindaco di Filippo Scogli (foto): domani alle 17 a Santa Maria Nuova Spallicci in via Santa ... 🔗msn.com