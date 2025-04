Il Jazz Day Unesco si celebra a San Marino con serate d’ascolto jam session e lezioni aperte

Marino si unisce alla celebrazione mondiale dell’International Jazz Day Unesco, un’iniziativa lanciata nel 2011 dall’Unesco e dall’Herbie Hancock Institute of Jazz per riconoscere il Jazz come linguaggio universale di libertà, uguaglianza e pace. Fino al 7 maggio, l’Istituto musicale sammarinese promuove un ricco programma di eventi gratuiti, rivolti non solo agli appassionati, ma a tutta la cittadinanza, "con l’obiettivo di avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani – dicono dall’Istituto – a una forma d’arte che ha saputo attraversare culture, confini e generazioni".Il secondo appuntamento è in programma domani, alle 21, all’Auditorio dell’Ims. Dove ci sarò il listening bar ‘Esperienza d’ascolto audiofila’. Un viaggio nell’ascolto collettivo e silenzioso di un disco iconico della storia del Jazz, introdotto dalla sassofonista e compositrice Giulia Barba accompagnato da degustazione di vini locali. Ilrestodelcarlino.it - Il Jazz Day Unesco si celebra a San Marino con serate d’ascolto, jam session e lezioni aperte Leggi su Ilrestodelcarlino.it Anche Sansi unisce allazione mondiale dell’InternationalDay, un’iniziativa lanciata nel 2011 dall’e dall’Herbie Hancock Institute ofper riconoscere ilcome linguaggio universale di libertà, uguaglianza e pace. Fino al 7 maggio, l’Istituto musicale sammarinese promuove un ricco programma di eventi gratuiti, rivolti non solo agli appassionati, ma a tutta la cittadinanza, "con l’obiettivo di avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani – dicono dall’Istituto – a una forma d’arte che ha saputo attraversare culture, confini e generazioni".Il secondo appuntamento è in programma domani, alle 21, all’Auditorio dell’Ims. Dove ci sarò il listening bar ‘Esperienzaaudiofila’. Un viaggio nell’ascolto collettivo e silenzioso di un disco iconico della storia del, introdotto dalla sassofonista e compositrice Giulia Barba accompagnato da degustazione di vini locali.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Leuca per l’international jazz day Unesco un duo d’eccellenza - Il 24 aprile, in occasione dell’International Jazz Day UNESCO, l’Associazione Culturale Lampus presenta Ipanema meu amor, un concerto che rende omaggio alla potenza comunicativa del jazz, attraverso un viaggio musicale dalle rive del Capo di Leuca fino alla leggendaria spiaggia brasiliana di... 🔗lecceprima.it

Oggi si celebra il Pi greco day. Ecco le curiosità sulla più famosa costante matematica - 3,14 è il numero che ha perseguitato milioni di studenti in tutto il mondo. È il famoso Pi greco, tanto importante da meritarsi anche un giorno dell’anno per poter essere celebrato. E quale data migliore, se non il 14 marzo (14/3 in richiamo ai suoi numeri), per poter festeggiare e ricordare un dato che, forse in pochi sanno, serve a calcolare la lunghezza di una circonferenza e l’area di un cerchio. 🔗panorama.it

Scienza: anche la Scuola Normale celebra il 'Quantum Day' insieme al NQSTI - Anche Pisa celebra il 'Quantum Day', la giornata internazionale della fisica quantistica che come ogni anno si svolge il 14 aprile. Un appuntamento che questa edizione cade nel centenario della formalizzazione delle teorie quantistiche che le Nazioni Unite hanno voluto celebrare con un intero... 🔗pisatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Jazz Day Unesco si celebra a San Marino con serate d’ascolto, jam session e lezioni aperte; Santa Maria di Leuca | Jazz Day a Leuca con un tributo al Brasile; JazzAlguer : Antonio Ciacca Trio al Poco Loco; Unesco International Jazz Day a San Marino. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il Jazz Day Unesco si celebra a San Marino con serate d’ascolto, jam session e lezioni aperte - Anche San Marino si unisce alla celebrazione mondiale dell’International Jazz Day Unesco, un’iniziativa lanciata nel 2011 dall’Unesco e dall’Herbie Hancock Institute of Jazz per riconoscere il jazz ... 🔗ilrestodelcarlino.it

JazzAlguer celebra l’International Jazz Day con l’omaggio di Antonio Ciacca a Bud Powell - Alghero. Dopo un’apertura sold out, con lo Strino-Vignali Duo, l’ottava edizione di JazzAlguer promette ancora grande musica in un appuntamento in calendario il 30 Aprile, giornata dell’International ... 🔗sassarinotizie.com

Sotto le stelle del.... In Conservatorio la Verdi Jazz orchestra - Per la celebrazione dell’International Jazz Day, mercoledì 30 aprile, giornata in cui si celebra in tutto il mondo il ... 🔗msn.com