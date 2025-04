Mobilità più dolce e ’green’ Il Chianti vara ‘You’r Welcome’ Sulle due ruote tra viti e olivi

Chianti attraverso una straordinaria ‘rete di percorsi ciclopedonali che si snodano tra vigneti, uliveti e boschi privati. È Il senso del progetto di comunità ‘You’r Welcome’, il cui principio cardine è la sostenibilità, a partire dal recupero di sentieri già esistenti, promuovendo una Mobilità dolce e green, incentivata dall’integrazione con l’e-bike. Al contempo, però, grande attenzione alla tutela del paesaggio, con la manutenzione dei percorsi affidata alle aziende agricole, a garanzia della conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico, valorizzando al tempo stesso la viabilità esistente con interventi minimi.Senza dimenticare il tema della sicurezza: i percorsi non sono accessibili alle auto. Alle aziende agricole, inoltre, è stato fornito un kit ‘bike friendly’ da mettere a disposizione dei viaggiatori, in caso di guasto meccanico. Quotidiano.net - Mobilità più dolce e ’green’. Il Chianti vara ‘You’r Welcome’. Sulle due ruote tra viti e olivi Leggi su Quotidiano.net di Davide CostaVivere e scoprire ilattraverso una straordinaria ‘rete di percorsi ciclopedonali che si snodano tra vigneti, uliveti e boschi privati. È Il senso del progetto di comunità, il cui principio cardine è la sostenibilità, a partire dal recupero di sentieri già esistenti, promuovendo unae green, incentivata dall’integrazione con l’e-bike. Al contempo, però, grande attenzione alla tutela del paesaggio, con la manutenzione dei percorsi affidata alle aziende agricole, a garanzia della conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico, valorizzando al tempo stesso la viabilità esistente con interventi minimi.Senza dimenticare il tema della sicurezza: i percorsi non sono accessibili alle auto. Alle aziende agricole, inoltre, è stato fornito un kit ‘bike friendly’ da mettere a disposizione dei viaggiatori, in caso di guasto meccanico.

Su altri siti se ne discute

Tg Green 13 febbraio – Gennaio 2025 il più caldo della storia - Il bollettino mensile di Copernicus che certifica gennaio 2025 come il mese di gennaio più caldo della storia, le opportunità offerte dal nucleare secondo Confindustria, e il progetto dell’Enea dedicato al parco immobiliare europeo. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana. 🔗lapresse.it

Mobilità docenti 25/26: assistenza al genitore con disabilità. Precedenza per più figli - La precedenze per assistenza al genitore con grave disabilità, a seguito dell'abolizione del referente unico, è riconosciuta anche a più figli. Condizioni. L'articolo Mobilità docenti 25/26: assistenza al genitore con disabilità. Precedenza per più figli sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Mobilità personale ATA 2025: domande dal 14 al 21 marzo. Novità scelta più province. Date, moduli e normativa - Pubblicata l'ordinanza n. 36 del 28 febbraio 2025 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2025/26. Il personale ATA potrà presentare domanda dal 14 al 31 marzo 2025. L'articolo Mobilità personale ATA 2025: domande dal 14 al 21 marzo. Novità scelta più province. Date, moduli e normativa sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mobilità più dolce e ’green’. Il Chianti vara ‘You’r Welcome’. Sulle due ruote tra viti e olivi; Francia: sempre più green e sostenibile; Mobilità: gli italiani continuano a preferire gli spostamenti a piedi, ma non rinunciano all’auto; Mobilità sostenibile: l'impegno del Gruppo FS per un mondo più green. 🔗Approfondimenti da altre fonti