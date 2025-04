l funerali visti da Assisi Americani e giapponesi davanti ai maxischermi

Assisi blindata, dei tanti pellegrini e turisti che avevano scelto questi giorni per venire nella città serafica per rendere grazia al nuovo Santo e che hanno vissuto anche l’ultimo saluto al Papa venuto dalla fine del mondo grazie ai grandi schermi che, in piazza Santa Chiara, a Santa Maria Maggiore - Santuario della Spogliazione – dove Acutis è sepolto – e a Santa Maria degli Angeli hanno diffuso le immagini, da Roma, delle esequie.maxischermi installati per la canonizzazione di Acutis e utilizzati per l’ultimo saluto per un Papa che ad Assisi era di casa. "Una bella sorpresa", il giusto omaggio a un grande uomo che ha messo l’umanità, a cominciare dagli ultimi e il rispetto dell’ambiente al primo posto" commenti ricorrenti. Lanazione.it - l funerali visti da Assisi. Americani e giapponesi davanti ai maxischermi Leggi su Lanazione.it È stato, quello di ieri il giorno del doppio abbraccio: a Papa Francesco, al beato Carlo Acutis che oggi sarebbe diventato Santo, canonizzazione sospesa per la morte del Pontefice. Il doppio abbraccio, in un‘blindata, dei tanti pellegrini e turisti che avevano scelto questi giorni per venire nella città serafica per rendere grazia al nuovo Santo e che hanno vissuto anche l’ultimo saluto al Papa venuto dalla fine del mondo grazie ai grandi schermi che, in piazza Santa Chiara, a Santa Maria Maggiore - Santuario della Spogliazione – dove Acutis è sepolto – e a Santa Maria degli Angeli hanno diffuso le immagini, da Roma, delle esequie.installati per la canonizzazione di Acutis e utilizzati per l’ultimo saluto per un Papa che adera di casa. "Una bella sorpresa", il giusto omaggio a un grande uomo che ha messo l’umanità, a cominciare dagli ultimi e il rispetto dell’ambiente al primo posto" commenti ricorrenti.

Se ne parla anche su altri siti

Il funerale del Papa visto da Assisi. Americani, giapponesi ed europei in silenzio davanti ai maxischermi - Assisi (Perugia), 26 aprile 2025 – Sono arrivati con sgabelli pieghevoli da viaggio e una bustina con dentro una bottiglia d'acqua e un panino: alcuni turisti americani hanno preso posto così, in piazza Santa Chiara ad Assisi, e seguito insieme a tanti altri fedeli i funerali di Papa Francesco da un maxischermo. Che inizialmente doveva servire per la canonizzazione di Carlo Acutis poi rinviata proprio per la scomparsa del Pontefice. 🔗lanazione.it

Zelensky e Trump si sono visti a Roma per i funerali del Papa. L’incontro flash tra i due leader prima di uscire in piazza San Pietro - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Roma per partecipare al funerale di Papa Francesco. Ed è riuscito a incontrare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump presente anche lui alle esequie. I due si sono parlati una decina di minuti. Dopo avere reso omaggio al Papa, Trump, invece di uscire sul sagrato, si è appartato con il leader ucraino e poi, dopo il breve faccia a faccia, sono usciti uno dopo l’altro, accompagnati dalle mogli Melania e Olena Zelenska, in piazza. 🔗open.online

L’Europa risponde: al via controdazi sui prodotti americani per 20,9 miliardi di euro - L’Europa risponde agli Stati Uniti: via libera a controdazi per 20,9 miliardi di euro. Con un voto quasi unanime, unica contraria l’Ungheria, i Ventisette hanno approvato, come previsto, le contromisure tariffarie contro Washington. Sono dazi del 10% e 25% che colpiranno una vasta gamma di prodotti statunitensi a partire dal 15 aprile. L’ok è arrivato da un comitato tecnico della Commissione europea, secondo il meccanismo chiamato comitatologia, la procedura tecnica attraverso cui i rappresentanti degli Stati membri esaminano e approvano gli atti esecutivi della Commissione europea. 🔗panorama.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

l funerali visti da Assisi. Americani e giapponesi davanti ai maxischermi; Il funerale del Papa visto da Assisi. Americani, giapponesi ed europei in silenzio davanti ai maxischermi; La morte di Papa Francesco, il feretro è a Santa Marta: i funerali sabato alle 10; Assisi saluta Papa Francesco. Maxischermi e negozi chiusi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Funerali di Papa Francesco: la commozione di Assisi e dei turisti - La piazza Santa Chiara di Assisi si è trasformata in un luogo di raccoglimento e preghiera, dove turisti e fedeli si sono riuniti per seguire i funerali di Papa Francesco. Con sgabelli pieghevoli e un ... 🔗notizie.it

Sgabello e panino per seguire da Assisi il funerale del Papa - Sono arrivati con sgabelli pieghevoli da viaggio e una bustina con dentro una bottiglia d'acqua e un panino: alcuni turisti americani hanno preso posto così, in piazza Santa Chiara ad Assisi, e seguit ... 🔗msn.com

Il funerale del Papa visto da Assisi. Americani, giapponesi ed europei in silenzio davanti ai maxischermi - C’è chi si è portato lo sgabello pieghevole e un panino, chi ha chiesto una benedizione a un frate di passaggio. Il legame speciale della città con Francesco ... 🔗msn.com