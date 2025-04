Grido d’allarme per la Barberinese | Serve un intervento immediato

Grido d’allarme sulle condizioni della Strada provinciale 8 Barberinese, direttrice ad alto volume di traffico utilizzata anche come itinerario alternativo durante le chiusure notturne del tratto autostradale tra Calenzano e Barberino. A lanciarlo Claudio Gemelli e Alessandro Scipioni, consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, insieme a Silvia Castellani e Monica Castro (nella foto), capigruppo rispettivamente di Barberino di Mugello e di Calenzano. "Da quando – dicono - nei primi giorni di febbraio, è stato installato il semaforo a senso alternato per il primo cedimento franoso, la strada è stata lasciata in balìa del tempo e degli eventi. È bastata qualche notte di pioggia intensa, unita alle chiusure notturne dell’autostrada, perché si verificasse un nuovo smottamento che ha reso inevitabile la chiusura totale, con cancelli meccanici, in fasce orarie prestabilite. Lanazione.it - Grido d’allarme per la Barberinese: "Serve un intervento immediato" Leggi su Lanazione.it Unsulle condizioni della Strada provinciale 8, direttrice ad alto volume di traffico utilizzata anche come itinerario alternativo durante le chiusure notturne del tratto autostradale tra Calenzano e Barberino. A lanciarlo Claudio Gemelli e Alessandro Scipioni, consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, insieme a Silvia Castellani e Monica Castro (nella foto), capigruppo rispettivamente di Barberino di Mugello e di Calenzano. "Da quando – dicono - nei primi giorni di febbraio, è stato installato il semaforo a senso alternato per il primo cedimento franoso, la strada è stata lasciata in balìa del tempo e degli eventi. È bastata qualche notte di pioggia intensa, unita alle chiusure notturne dell’autostrada, perché si verificasse un nuovo smottamento che ha reso inevitabile la chiusura totale, con cancelli meccanici, in fasce orarie prestabilite.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Il parco eolico in mezzo ai vigneti non lo vogliamo". Il grido d'allarme del Consorzio del Morellino di Scansano - «Assurdo». Non usa mezzi termini il presidente del Consorzio Tutela Morellino di Scansano Docg, Bernardo Guicciardini Calamai sul progetto del parco eolico che verrebbe costruito a cavallo dei comuni di Scansano e Magliano, nella provincia di Grosseto. Una posizione condivisa non solo dal Consorzio, ma anche da un coro di voci tra cui il sindaco di Grosseto e Scansano, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Maria Bice Ginesi. 🔗gamberorosso.it

“Lupi avvistati nel centro storico, i cittadini non possono uscire”: il grido di allarme della sindaca - Continua a restare alta l’attenzione da parte della sindaca di Roccasecca dei Volsci per la presenza di lupi che da mesi ormai si aggirano nel piccolo paese. La prima cittadina Barbara Petroni nei giorni scorsi ha affidato nuovamente ai social un post pubblicato nella pagina “Piazza virtuale del... 🔗latinatoday.it

Il grido d'allarme del M5s: "Aeroporto di Genova verso il declassamento" - Il Ministero dell'Interno potrebbe declassare lo scalo di Genova: è il grido d'allarme del M5s ligure che punta il dito sulla situazione in cui versa l'aeroporto Cristoforo Colombo, tra l'altro al centro di una recente iniziativa portata avanti dal Pd per il riconoscimento della continuità... 🔗genovatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Grido d’allarme per la Barberinese: Serve un intervento immediato; Sp8 Barberinese, il centrodestra lancia un grido d’allarme sulle condizioni della strada; Emergenza casa a Colle di Val d'Elsa, il grido d’allarme del SUNIA: “Affitti troppo alti, servono misure concrete”; Faentina, il grido d'allarme di sindaci e pendolari: «Non abbandonate la storica ferrovia». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Grido d’allarme per la Barberinese: "Serve un intervento immediato" - Le richieste di Fratelli d’Italia: "Sono necessari un presidio fisso per fermare i tir non autorizzati e un piano di monitoraggio" ... 🔗lanazione.it

Sp8 Barberinese. Centrodestra lancia un grido d’allarme sulla condzione della strada - CALENZANO - Claudio Gemelli e Alessandro Scipioni, consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, insieme a Silvia Castellani e Monica Castro, capigruppo ... 🔗piananotizie.it