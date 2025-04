Il mio nome della rosa è un labirinto Ispirato dalle miniature medievali

nome della rosa” di Francesco Filidei, Ispirato all’omonimo romanzo di Eco, libretto di Filidei e Busellato, che debutta questa sera al Teatro alla Scala, regia di Damiano Michieletto, sul podio Ingo Metzmacher. Nato a Castelfranco Veneto, Fantin collabora con alcuni registi, fra cui Michieletto, e teatri internazionali. Fra i riconoscimenti più prestigiosi ricevuti negli ultimi anni l’International Opera Award come miglior scenografo, nel 2022 è stato artista ospite alla Biennale di Venezia.Fantin, come ha creato la scenografia dell’opera tratta dal bestseller del che ispirò nel 1986 il film di Jean-Jacques Annaud?"Come fosse un’installazione contemporanea in un antico museo. Ilgiorno.it - Il mio nome della rosa è un labirinto. Ispirato dalle miniature medievali Leggi su Ilgiorno.it "È stato un viaggio, non posso definirlo in altro modo. Quando lavori a un’opera contemporanea non sai mai dove arriverai. Questo è una grande forza per tutti noi, per lo stesso teatro" spiega Paolo Fantin, scenografo di “Il” di Francesco Filidei,all’omonimo romanzo di Eco, libretto di Filidei e Busellato, che debutta questa sera al Teatro alla Scala, regia di Damiano Michieletto, sul podio Ingo Metzmacher. Nato a Castelfranco Veneto, Fantin collabora con alcuni registi, fra cui Michieletto, e teatri internazionali. Fra i riconoscimenti più prestigiosi ricevuti negli ultimi anni l’International Opera Award come miglior scenografo, nel 2022 è stato artista ospite alla Biennale di Venezia.Fantin, come ha creato la scenografia dell’opera tratta dal bestseller del che ispirò nel 1986 il film di Jean-Jacques Annaud?"Come fosse un’installazione contemporanea in un antico museo.

