Lo spettro dazi sul vino Attesa e nuove strategie

dazi annunciati da Donald Trump preoccupano molto gli imprenditori agricoli senesi e non solo. Al momento i dazi sono fermi al 10 per cento per i novanta giorni di stop dettati dal governo Trump, dopo l’annuncio di salita al 20 per cento. Dunque tanta incertezza che tiene i produttori di vino toscani e senesi davvero in bilico per le proprie vendite; una notizia che però non ha sconvolto l’edizione del Vinitaly, che anzi è diventata un’occasione per parlare dell’argomento con gli importatori e cercare di trovare una soluzione. Soluzione che però sembra essere complicata e che al momento è difficile ipotizzare soprattutto per l’incertezza sulle scelte degli Usa. Tutti aspettano di capire cosa davvero succederà, dopo il primo periodo di stop alla misura annunciata. Lanazione.it - Lo spettro dazi sul vino. Attesa e nuove strategie Leggi su Lanazione.it Un argomento ancora caldo e che tiene tutti incollati alla questione. Iannunciati da Donald Trump preoccupano molto gli imprenditori agricoli senesi e non solo. Al momento isono fermi al 10 per cento per i novanta giorni di stop dettati dal governo Trump, dopo l’annuncio di salita al 20 per cento. Dunque tanta incertezza che tiene i produttori ditoscani e senesi davvero in bilico per le proprie vendite; una notizia che però non ha sconvolto l’edizione del Vinitaly, che anzi è diventata un’occasione per parlare dell’argomento con gli importatori e cercare di trovare una soluzione. Soluzione che però sembra essere complicata e che al momento è difficile ipotizzare soprattutto per l’incertezza sulle scelte degli Usa. Tutti aspettano di capire cosa davvero succederà, dopo il primo periodo di stop alla misura annunciata.

