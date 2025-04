Rogo in casa Una famiglia deve fuggire

I vigili del fuoco di Lecco hanno salvato una famiglia di tre persone e anche il loro cagnolino da un incendio divampato nella notte in un appartamento di via Sant'Antonio. L'allarme è scoppiato nella notte tra venerdì e sabato, sul posto si sono recate tre squadre partite da Lecco e una da Valmadrera con un'autobotte. Il Rogo ha interessato in maniera significativa l'abitazione. Il personale operativo ha provveduto all'estinzione delle fiamme, alla ventilazione forzata dei locali e alla messa in sicurezza dell'intera area. Sono stati effettuati controlli negli ambienti adiacenti e sovrastanti per escludere la propagazione. Si cercano le cause.

