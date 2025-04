Tragico rogo di via Toscana Una targa per le sette vittime L’omaggio dei Cobas ai morti

targa commemorativa per i sette operai ed operaie cinesi morti nella strage del Teresa Moda del 2013, bruciati vivi nella fabbrica in cui erano lavoravano e vivano". L’annuncio arriva dal Sudd Cobas. La targa sarà proprio in via Toscana, davanti alla fabbrica del rogo, e sarà inaugurato il primo maggio alle 12.30."Abbiamo scelto per questa iniziativa una data simbolo dell’unità dei lavoratori di tutto il mondo. Per ribadire che non c’è nessuna lotta tra cinesi e pakistani in questo distretto, ma una lotta tra operai e sfruttatori. E che gli operai cinesi sono spesso i più sfruttati, a cui rivolgiamo l’appello ad unirsi alla nostra lotta. Qui, a distanza di anni, non c’è nulla che ricordi le vittime di quella strage. Per questo volontari, lavoratori italiani, pakistani e bengalesi hanno scelto di passare il sabato di ponte qui e si sono messi al lavoro per riqualificare una delle tante aiuole del Macrolotto 1 trasformate in piccole discariche e autocostruire il momoriale. Lanazione.it - Tragico rogo di via Toscana. Una targa per le sette vittime. L’omaggio dei Cobas ai morti Leggi su Lanazione.it "Abbiamo iniziato i lavori per installare unacommemorativa per ioperai ed operaie cinesinella strage del Teresa Moda del 2013, bruciati vivi nella fabbrica in cui erano lavoravano e vivano". L’annuncio arriva dal Sudd. Lasarà proprio in via, davanti alla fabbrica del, e sarà inaugurato il primo maggio alle 12.30."Abbiamo scelto per questa iniziativa una data simbolo dell’unità dei lavoratori di tutto il mondo. Per ribadire che non c’è nessuna lotta tra cinesi e pakistani in questo distretto, ma una lotta tra operai e sfruttatori. E che gli operai cinesi sono spesso i più sfruttati, a cui rivolgiamo l’appello ad unirsi alla nostra lotta. Qui, a distanza di anni, non c’è nulla che ricordi ledi quella strage. Per questo volontari, lavoratori italiani, pakistani e bengalesi hanno scelto di passare il sabato di ponte qui e si sono messi al lavoro per riqualificare una delle tante aiuole del Macrolotto 1 trasformate in piccole discariche e autocostruire il momoriale.

Cosa riportano altre fonti

