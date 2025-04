L’applicazione sbarca ad Aosta

L’applicazione sviluppata da Cotabo per richiedere un taxi, è operativa anche nella città di Aosta: una nuova tappa del percorso di crescita delL’applicazione, dopo la recente attivazione a Matera. Cinque tassisti di Aosta diventeranno soci della cooperativa: avranno a disposizione oltre alL’applicazione lato utenti e al web per clientela strutturata, un numero unico per l’accesso al servizio taxi.Una semplificazione per l’utenza che, finora, non aveva la possibilità di rivolgersi a un Radio Taxi."Quello di Aosta è un accordo che va molto oltre il rilevante aspetto tecnologico. Stiamo rafforzando un modello sostenibile e responsabile di condivisone degli asset tecnologici, per unire i tassisti e continuare a garantire autonomia e identità territoriale – commenta Riccardo Carboni, presidente di Cotabo (nella foto) –. Quotidiano.net - L’applicazione sbarca ad Aosta Leggi su Quotidiano.net bTaxi,sviluppata da Cotabo per richiedere un taxi, è operativa anche nella città di: una nuova tappa del percorso di crescita del, dopo la recente attivazione a Matera. Cinque tassisti didiventeranno soci della cooperativa: avranno a disposizione oltre allato utenti e al web per clientela strutturata, un numero unico per l’accesso al servizio taxi.Una semplificazione per l’utenza che, finora, non aveva la possibilità di rivolgersi a un Radio Taxi."Quello diè un accordo che va molto oltre il rilevante aspetto tecnologico. Stiamo rafforzando un modello sostenibile e responsabile di condivisone degli asset tecnologici, per unire i tassisti e continuare a garantire autonomia e identità territoriale – commenta Riccardo Carboni, presidente di Cotabo (nella foto) –.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Streeat Food Truck Festival. Il cibo da strada di qualità sbarca ad Ancona per la prima volta - ANCONA – Streeat Food Truck Festival, il primo e l’originale festival con i migliori Cibi di Strada d’Italia, arriva per la prima volta nelle Marche: le cucine mobili si accenderanno infatti in piazza Pertini ad Ancona da venerdì 7 a domenica 9 Marzo 2025. L’ingresso è gratuito. Lo Streeat... 🔗anconatoday.it

Cina: ministro, applicazione big data, IA ad assistenza anziani verra’ promossa - La Cina accelerera’ l’applicazione dei big data, dell’intelligenza artificiale (IA) e di altre nuove tecnologie per migliorare l’assistenza agli anziani, ha dichiarato oggi il ministro degli Affari civili Lu Zhiyuan. Nuove tecnologie e nuovi prodotti verranno sfruttati anche in settori come l’assistenza sociale e i servizi per le persone con disabilita’, ha detto Lu durante una conferenza stampa a margine della sessione legislativa nazionale annuale. 🔗romadailynews.it

Banco Bpm: da Bce parere negativo ad applicazione Danish Compromise su Opa Anima - Non si tratterebbe di una decisione, che spetta all'Eba, l’autorità bancaria europea, ma il parere è già stato comunicato alla banca guidata da Giuseppe Castagna 🔗ilgiornale.it

Cosa riportano altre fonti

L’applicazione sbarca ad Aosta; VOGHERA 02/10/2024: Turismo & Commercio. Sbarca in città TabUi. La App che permette di conoscere tutto ciò che offre il territorio cittadino ma non solo; Poste, sbarca a Milano l'app taglia code: si prenota il numero con lo smartphone. 🔗Cosa riportano altre fonti

L’applicazione sbarca ad Aosta - bTaxi, l’applicazione sviluppata da Cotabo per richiedere un taxi, è operativa anche nella città di Aosta: una nuova tappa ... 🔗msn.com