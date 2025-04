Orgoglio Sym 400 Veloce agile e sicuro Lo scooterone ora c’è

La prima qualità, quella che non ti può sfuggire è la sella. Comoda, comodissima. Una poltrona che ti porti dietro per il traffico cittadino e ti aiuta a vivere una guida dinamica e allo stesso tempo rilassante.Già, perchè la maneggevolezza di Sym 400 (ovviamente modello a benzina), rende questo scooter che però è già una bella. moto, un mezzo da guidare per le strade della città senza alcuna difficoltà. Peso e dinamica lo rendono uno scooter che nel traffico scivola via senza problemi.Questo – altro punto a favore di Sym 400 – grazie anche a una ciclistica che sposa bene le esigenze dello scooterista incallito che però ha voglia di vivere le emozioni della moto.

