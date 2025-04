La biblioteca non può e non deve chiudere

biblioteca popolare di San Concordio non può e non deve chiudere. Dopo le celebrazioni del 25 aprile, i volontari della biblioteca tornano ancora più carichi e determinati, e soprattutto pronti a scendere di nuovo in piazza. Ieri mattina a presentare l’evento - al quale è stato invitato anche il primo cittadino – c’erano alcuni volontari e il presidente dell’associazione del quartiere San Concordio Simone Bracciali. La biblioteca di via Urbiciani, aperta da dodici anni, è un vero e proprio presidio culturale: oltre 10mila libri, totalmente autogestita e autofinanziata dai volontari. Un luogo aperto a tutti, dove si può leggere, studiare, ma anche seguire corsi di lingua, ricevere ripetizioni a prezzi popolari e partecipare a eventi culturali. Lanazione.it - "La biblioteca non può e non deve chiudere" Leggi su Lanazione.it LUCCA Un corteo per le vie del quartiere e un pranzo sociale con tanta musica per festeggiare il Primo Maggio, ma anche per lanciare un messaggio forte e chiaro: lapopolare di San Concordio non può e non. Dopo le celebrazioni del 25 aprile, i volontari dellatornano ancora più carichi e determinati, e soprattutto pronti a scendere di nuovo in piazza. Ieri mattina a presentare l’evento - al quale è stato invitato anche il primo cittadino – c’erano alcuni volontari e il presidente dell’associazione del quartiere San Concordio Simone Bracciali. Ladi via Urbiciani, aperta da dodici anni, è un vero e proprio presidio culturale: oltre 10mila libri, totalmente autogestita e autofinanziata dai volontari. Un luogo aperto a tutti, dove si può leggere, studiare, ma anche seguire corsi di lingua, ricevere ripetizioni a prezzi popolari e partecipare a eventi culturali.

Su altri siti se ne discute

Dazi, il piano Trump è un colpo da shock: e (adesso) può favorire la Cina, ecco perché - Una botta inaspettata, benché minacciata e annunciata. Nessuno si sarebbe tuttavia atteso il peggiore degli scenari possibili, dazi doganali lanciati dagli Stati Uniti contro tutti i Paesi del... 🔗ilmessaggero.it

Kimi Antonelli riceve una supercar da 200mila euro ma non può guidarla: il regalo è una beffa - Dopo il brillante inizio in Formula 1 la Mercedes ha deciso di regalare una preziosa supercar al suo pilota 18enne Andrea Kimi Antonelli: un regalo che però l'emiliano non potrà guidare per i prossimi tre anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le Iene, il monologo di Loredana Errore: “dopo l’incidente Ho imparato ad accettare che il mio corpo non può andare veloce come il mio cervello” | Video Mediaset - Loredana Errore torna protagonista a Le Iene con un monologo molto intimo in cui racconta la sua vita personale e professionale: dal successo al tragico incidente. Il monologo di Loredana Errore a Le Iene Show “Quando salivo sul palco mi bastava essere davanti ad un microfono e cantare per avere la consapevolezza che nessuno avrebbe potuto mettersi tra me e il sogno che stavo realizzando” – inizia così il monologo di Loredana Errore a Le Iene. 🔗superguidatv.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La biblioteca non può e non deve chiudere; Cinquecento cittadini scrivono a Mattarella: “Una Biblioteca non può escludere i disabili”; Biblioteca intitolata a Marcello Dell'Utri, monta la polemica: Non in suo nome; Solo il 15% degli italiani va in biblioteca. E la nostra società ne è il risultato.. 🔗Cosa riportano altre fonti