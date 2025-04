Chi sarà la nuova Marietta? Artusi ecco il bando del premio

Artusiana a Forlimpopoli con la pubblicazione di uno dei bandi più attesi, quello riservato ai cuochi dilettanti che si cimenteranno nel premio Marietta, intitolato alla fedele governante di Pellegrino Artusi. Il testo del concorso 2025 è stato pubblicato sul sito festArtusiana.it. Per iscriversi c’è tempo fino al 4 giugno, mentre la fase finale si svolgerà, come da tradizione, durante la Festa che quest’anno si terrà dal 28 giugno al 6 luglio. La formula è quella già sperimentata con successo nelle passate edizioni. L’iscrizione è riservata ai ‘cuochi per diletto’, cioè a tutti gli appassionati di cucina e di enogastronomia che esercitano con amore e abilità ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’ nella cerchia privatissima della loro vita e dei loro affetti. Ilrestodelcarlino.it - Chi sarà la nuova Marietta?. Artusi, ecco il bando del premio Leggi su Ilrestodelcarlino.it Prosegue l’avvicinamento alla festaana a Forlimpopoli con la pubblicazione di uno dei bandi più attesi, quello riservato ai cuochi dilettanti che si cimenteranno nel, intitolato alla fedele governante di Pellegrino. Il testo del concorso 2025 è stato pubblicato sul sito festana.it. Per iscriversi c’è tempo fino al 4 giugno, mentre la fase finale si svolgerà, come da tradizione, durante la Festa che quest’anno si terrà dal 28 giugno al 6 luglio. La formula è quella già sperimentata con successo nelle passate edizioni. L’iscrizione è riservata ai ‘cuochi per diletto’, cioè a tutti gli appassionati di cucina e di enogastronomia che esercitano con amore e abilità ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’ nella cerchia privatissima della loro vita e dei loro affetti.

Ne parlano su altre fonti

Sara Curtis, la nuova Pellegrini: «La mia aspirazione non è andare a Ballando con le stelle» - Sara Curtis è il nuovo fenomeno del nuoto italiano. A Riccione ha realizzato record italiani di mattina e sera, come se non ci fossero differenze tra batterie e finali. Già martedì aveva cancellato con 53”01 il precedente record sui 100 stile libero che apparteneva a una certa Federica Pellegrini (53?18). Invece la diciottenne cuneese si è ripetuto anche nei 50, la gara di una sola vasca. Con 24?52 ha migliorato il primato italiano da lei stessa stabilito a Riccione un anno fa (24?56). 🔗ilnapolista.it

Più governabilità e meno inciampi. Come sarà la nuova legge elettorale secondo Balboni - Una cosa in maggioranza la danno per certa: la legge elettorale si farà entro la fine di questa legislatura. L’impianto di base sarebbe quello di un proporzionale, con liste apparentate e l’indicazione di un candidato premier. “Esattamente lo stesso modello che viene adottato nei comuni e nelle regioni. Una legge elettorale che dà garanzie di trasparenza e rimette al centro la volontà popolare”. Le trattative in maggioranza e con le opposizioni sono ancora in via di definizione ma senz’altro la proposta di revisione della legge elettorale passerà dalla Commissione Affari Costituzionali di ... 🔗formiche.net

Sarà che ora è la nuova regina dello spionaggio grazie a Black Bag, ma lo stile per lei non ha più segreti... - Una star capace di preannunciare, da sempre, le tendenze. Cate Blanchett non ha bisogno di presentazioni: la diva del cinema fa ancora scuola, soprattutto con i suoi outfit. Proprio ieri sera è approdato su Sky Borderlands, il suo film fantascientifico ispirato all’omonimo videogioco e ambientato su Pandora. E i look che l’attrice australiana sta sfoderando in questi giorni sui red carpet per la promozione del prossimo film, Black Bag – Doppio Gioco sono decisamente di un altro pianeta. 🔗iodonna.it

Cosa riportano altre fonti

Chi sarà la nuova Marietta?. Artusi, ecco il bando del premio; Festa Artusiana: pubblicato il bando per il premio Marietta; Al gastronomo ravennate Franco Chiarini la “Marietta” ad honorem di Casa Artusi; Le ricette di casa, in Casa Artusi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia