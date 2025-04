Pergola scommette sulla cicerchiata

Pergola tenterà di entrare nel Guinness dei primati con la cicerchiata più lunga di sempre. Un record, che se riuscisse, seguirebbe quelli già stabiliti negli anni scorsi realizzando una salsiccia di oltre un chilometro, un profiterole con più di 6mila bignè e un maxi primo con 400 chilogrammi di pasta e di 6mila salsicce.A lanciare la nuova impresa è la Pro loco della città (guidata da Anna Rapanotti), con il concittadino Giuseppe 'Peppe' Cesaro. L'appuntamento è a partire dalle 14 nel cuore del centro storico. Lungo il corso sarà possibile assistere alla preparazione e all'assemblaggio dell'intero dolce che alla fine si potrà anche assaggiare.Alcuni numeri fanno ben comprendere la portata dell'originale tentativo che coinvolgerà un 'esercito' di 'sfogline' e 50 volontari (in foto).

