Contrastare la povertà con le relazioni Un corso gratuito per il terzo settore

Contrastare la povertà con la forza delle relazioni: è questo il focus del percorso formativo presso la sede del Csv di Reggio Emilia in viale Trento Trieste 11, rivolto ai volontari e responsabili di Enti del terzo settore impegnati nell’aiuto alle persone che vivono in situazione di povertà. I temi che verranno sviscerati riguardano l’aiuto ai bisognosi, costruire una rete di supporto davvero efficace e trasformare le sfide del volontariato in opportunità per un cambiamento duraturo. Il primo appuntamento, dal titolo "Ripensare la povertà: dalla distribuzione all’accompagnamento" è in programma sabato 24 maggio dalle 9.30 alle 12.30, tenuto dal dott. Davide Boniforti (foto) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, esperto di povertà e reti di solidarietà. Lunedì 26 maggio, invece, dalle 17. Ilrestodelcarlino.it - Contrastare la povertà con le relazioni. Un corso gratuito per il terzo settore Leggi su Ilrestodelcarlino.it lacon la forza delle: è questo il focus del performativo presso la sede del Csv di Reggio Emilia in viale Trento Trieste 11, rivolto ai volontari e responsabili di Enti delimpegnati nell’aiuto alle persone che vivono in situazione di. I temi che verranno sviscerati riguardano l’aiuto ai bisognosi, costruire una rete di supporto davvero efficace e trasformare le sfide del volontariato in opportunità per un cambiamento duraturo. Il primo appuntamento, dal titolo "Ripensare la: dalla distribuzione all’accompagnamento" è in programma sabato 24 maggio dalle 9.30 alle 12.30, tenuto dal dott. Davide Boniforti (foto) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, esperto die reti di solidarietà. Lunedì 26 maggio, invece, dalle 17.

Universitari diventano tutor online per gli studenti delle medie. Parte Compiti@casa: il progetto per contrastare le povertà educative - Ha preso il via il progetto Compiti@casa, un'iniziativa selezionata da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che offre supporto didattico a 1.600 studenti delle scuole secondarie di primo grado. L’attività di tutorato, che si svilupperà nell’arco di tre anni, sarà svolta da 840 studenti universitari, selezionati tramite bando, formati e remunerati. L'articolo Universitari diventano tutor online per gli studenti delle medie. 🔗orizzontescuola.it

Dal farmacista all’autista: assunzioni Asl per contrastare la povertà sanitaria - BRINDISI - Nell'ambito del programma nazionale Equità nella salute (Pnes) 2021-2027, la Asl di Brindisi ha pubblicato due avvisi pubblici per il reclutamento di diverse figure professionali, che scadranno rispettivamente il 14 e il 10 marzo. Le selezioni riguardano un farmacista, due mediatori... 🔗brindisireport.it

Un progetto da 3.5 milioni per contrastare la povertà educativa in cinque quartieri di Roma - Tre milioni e mezzo per contrastare la povertà educativa in cinque zone di Roma in cui si registrano le situazioni più gravi. Il progetto si chiama Iep, Interesse educativo prioritario, ed è stato messo a punto dal Comune di Roma grazie alle risorse del Programma nazionale Metro Plus. Le aree... 🔗romatoday.it

