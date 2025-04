Giornata della sicurezza sul lavoro Domani mattina flash mob in via Mariti

Domani, 28 aprile, si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita dall'Organizzazione Internazionale del lavoro (Ilo) per promuovere una cultura della prevenzione capace di ridurre infortuni, malattie professionali e rischi emergenti. Nell'occasione, la Cgil organizza un flash mob (con momento di raccoglimento ed esposizione di uno striscione e cartelli sul tema lavoro e sicurezza) davanti all'ingresso del cantiere di Esselunga in via Mariti, uno dei due luoghi simbolo (l'altro è il deposito Eni di Calenzano) delle stragi sul lavoro nel territorio fiorentino. Qui, il 16 febbraio 2024 morirono cinque operai in seguito al crollo di una delle travi portanti della struttura in costruzione. Domani, quindi, l'appuntamento davanti al cantiere di via Mariti è dalle 9,30 alle 10.

