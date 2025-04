Monza la peggiore Piacenza al top per i minuti in coda

Quotidiano.net - Monza la peggiore. Piacenza al top per i minuti in coda Leggi su Quotidiano.net Siamo tutti abituati a pensare che città come Napoli, Roma e Milano siano le peggiori in termini di traffico e frustrazione alla guida. Se consideriamo solo il tempo trascorso nel traffico, queste città occupano indubbiamente le prime posizioni. Tuttavia, se si considerano l’utilizzo dell’auto, l’insoddisfazione cittadina per il traffico, le emissioni di CO2 e le inefficienze generali del sistema, la classifica cambia. La domanda sorge quindi spontanea: quali sono le città italiane in cui guidare è più stressante?Per scoprirlo, il data team di imiglioricasinoonline.net ha analizzato le città italiane con i maggiori tassi di traffico, i tempi di congestione, l’utilizzo medio delle auto, le emissioni di CO? e l’insoddisfazione cittadina per identificare le città italiane in cui guidare è più stressante.

Ne parlano su altre fonti

Top leader italiani, Meloni domina la scena. Chi registra "il sentiment peggiore" - L'analisi di Socialcom, realizzata tramite la piattaforma Socialdata ha esaminato circa 2,5 milioni di post da tutto il mondo sui principali leader politici italiani, generando 33 milioni di interazioni sui social. Il risultato? Giorgia Meloni resta incontrastata, mentre Carlo Calenda sprofonda, registrando il sentiment più negativo tra tutti i politici analizzati. Meloni regina indiscussa della politica online Era prevedibile che Giorgia Meloni fosse il leader più citato e discusso, con 2 milioni di menzioni all'estero e 420 mila in Italia. 🔗iltempo.it

Pagelle Venezia Monza, TOP e FLOP del match di Serie A - I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A 2024/25: pagelle Venezia Monza I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Venezia Monza. TOP: FLOP: 🔗calcionews24.com

Inter-Monza, Zufferli non al top! Ma prende la sufficienza – CdS - Messo in cascina il 3-2 dell’Inter, il Corriere dello Sport come di consueto lascia i suoi voti all’arbitro e al VAR, ora parte fondamentale per il calcio europeo. SUFFICIENTE – Archiviato il 3-2 in rimonta a San Siro contro l’ostico Monza, sulle colonne del Corriere dello Sport, come di consueto, si analizza la prestazione dell’arbitro e dei suoi assistenti. Anche a causa di una partita ricca di gol, la prima impressione secondo il Corriere dello Sport sul fischietto Zufferli non era perfettamente centrato. 🔗inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

Monza la peggiore. Piacenza al top per i minuti in coda; La Rimadesio affonda a Piacenza. Risveglio amaro dopo l’illusione. Stasera in casa arriva Omegna. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Monza la peggiore. Piacenza al top per i minuti in coda - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Pagelle Monza Napoli, i Top e i Flop del match - I top e i flop del match valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: pagelle Monza Napoli I TOP e i FLOP del match valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2024 ... 🔗informazione.it

MONZA-NAPOLI: TOP & FLOP - Sulla panchina del Monza da qualche settimana è ritornato il tecnico Alessandro Nesta, sostituito da Bocchetti per soli 49 giorni. E’ terminata da poco la gara Monza-Napoli, in programma alle ore 18 ... 🔗ilnapolionline.com