Amici 24 le pagelle della sesta puntata del Serale | Antonia e l’amore che vince Trigno cade nella trappola

sesta puntata del Serale di Amici 24, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. L'amore di Antonia si palesa sulle note di Esseri Umani, male Nicolò, impacciato nell'esibizione con Eco di Joan Thiele. Leggi su Fanpage.it Sabato 26 aprile è andata in onda ladeldi24, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. L'amore disi palesa sulle note di Esseri Umani, male Nicolò, impacciato nell'esibizione con Eco di Joan Thiele.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Amici 24 anticipazioni Serale registrazione sesta puntata 26 aprile: eliminato e spoiler - Ecco tutte le anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici 24 L'articolo Amici 24 anticipazioni Serale registrazione sesta puntata 26 aprile: eliminato e spoiler proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Amici 24, le pagelle della puntata di domenica 23 febbraio: Tutti pazzi per Fru, Jacopo Sol senza rivali! - Come sono andate le esibizioni dei ragazzi nell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della 20esima puntata del fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi! 🔗comingsoon.it

Amici 24, le pagelle della quarta puntata del Serale: Amadeus scatenato, Senza Cri in difficoltà - Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi del Serale di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della quarta scoppiettante puntata del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi! 🔗comingsoon.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Amici di Maria De Filippi, top e flop della sesta puntata del Serale. Le pagelle; Amici 24, le pagelle della sesta puntata del serale (26 aprile); Amici 24, le pagelle della 6° puntata del Serale: Jacopo Sol vola alto, Antonia sorprende; Amici 24, le pagelle della sesta puntata del Serale: Antonia e l'amore che vince, Trigno cade nella trappola. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Amici 24, pagelle: Malgioglio lo ha fatto di nuovo (4), Celentano-Lo che noia (5), Daniele (finalmente) scatenato (8) - Promossi e bocciati della sesta puntata di Amici di Maria De Filippi che si chiude con un colpo di scena discutibile: i nostri top e flop di sabato 26 aprile ... 🔗libero.it

Amici di Maria De Filippi, top e flop della sesta puntata del Serale. Le pagelle - 1. Il primo flop è sicuramente per Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Ancora una volta le loro liti, pesanti e sopra le righe, fanno venire voglia di cambiare canale. A suon di “ignorante” e altri ... 🔗today.it

Amici 24 Serale, la cronaca in diretta della sesta puntata: svolta storica, cambia il regolamento - Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. 🔗libero.it