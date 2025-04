Il Trio Concept debutta a Bologna con la rassegna di Musica Insieme

Bologna, Musica Insieme accoglierà il debutto per i ’Concerti 2024/25’ del Trio Concept (ex Trio Chagall), primo ensemble italiano della storia a ottenere riconoscimenti internazionali prestigiosi come il Premio Ycat Artist per i migliori giovani talenti della classica e l’Echo Rising Star per la Stagione 2025/26. E a proposito del suo debutto all’Auditorium Manzoni, il Trio – composto da Edoardo Grieco al violino, Francesco Massimino al violoncello e Lorenzo Nguyen al pianoforte – commenta: "Ogni sala nuova è per noi una scoperta! L’esperienza in diversi teatri ci ha insegnato che ogni luogo ha una propria identità e ogni pubblico reagisce in modo differente. debuttare all’Auditorium Manzoni sarà un’esperienza speciale: abbiamo già avuto modo di conoscere il pubblico di Musica Insieme e ne ricordiamo la grande disponibilità". Ilrestodelcarlino.it - Il Trio Concept debutta a Bologna con la rassegna di Musica Insieme Leggi su Ilrestodelcarlino.it Domani sera all’auditorium Manzoni diaccoglierà il debutto per i ’Concerti 2024/25’ del(exChagall), primo ensemble italiano della storia a ottenere riconoscimenti internazionali prestigiosi come il Premio Ycat Artist per i migliori giovani talenti della classica e l’Echo Rising Star per la Stagione 2025/26. E a proposito del suo debutto all’Auditorium Manzoni, il– composto da Edoardo Grieco al violino, Francesco Massimino al violoncello e Lorenzo Nguyen al pianoforte – commenta: "Ogni sala nuova è per noi una scoperta! L’esperienza in diversi teatri ci ha insegnato che ogni luogo ha una propria identità e ogni pubblico reagisce in modo differente.re all’Auditorium Manzoni sarà un’esperienza speciale: abbiamo già avuto modo di conoscere il pubblico die ne ricordiamo la grande disponibilità".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Palma apre a Bologna. Sotto le torri sbarca il rivoluzionario concept di negozio di fiori - Si raccoglie quello che si semina: e infatti dopo Roma, Milano e Torino ecco che il concept Palma arriva anche a Bologna. Dove se non in via degli Orti? Il colore è il verde, la mania quella delle piante e delle piantine, la cura allo stress il Kokedama del sabato mattina: inaugura mercoledì 12... 🔗bolognatoday.it

Jaguar, la vision concept Type 00 debutta alla Paris Fashion Week - (Adnkronos) – Debutto 'glamour' per la Type 00, la vision concept car che anticipa le Jaguar del futuro e che è stata avvistata per le strade di Parigi durante la Paris Fashion Week. Ispirata alla filosofia 'Copy Nothing', mutuata dal fondatore del marchio Sir Willam Lyons, la Type 00 ha fatto la sua prima apparizione […] 🔗periodicodaily.com

Debutta il Cosmoprof di Bologna 2025: accolti già 3.128 espositori - 65 Paesi e 3.128 aziende quelle presenti al Cosmoprof di Bologna. Lo spazio espositivo della kermesse beauty più famosa in Italia si è, negli anni, espansa del 5,8% su uno spazio espositivo di 170mila metri quadri. La collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con ICE porta a Bologna oltre 80 delegazioni con i più importanti importatori, distributori e retailer da tutto il mondo, con particolare attenzione a Stati Uniti, Africa e Area del Golfo e Medio-Oriente. 🔗metropolitanmagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Il Trio Concept in concerto a Bologna per Musica Insieme. 🔗Ne parlano su altre fonti

Trio concept torna a bologna con un doppio concerto dedicato a Schumann, Rihm e Mendelssohn - Il trio concept di Torino, ex trio chagall, si esibisce a Bologna il 28 aprile con un doppio concerto che unisce brani di Schumann, Mendelssohn e Wolfgang Rihm per un pubblico variegato. 🔗gaeta.it

Il Trio Concept in concerto a Bologna per Musica Insieme - Nato nel 2013 dall'incontro di tre giovani musicisti torinesi e affermatosi come Trio Chagall, l'ensemble formato dal violinista Edoardo Grieco, dal violoncellista Francesco Massimino e dal pianista L ... 🔗ansa.it