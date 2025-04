Ostaggi liberi in cambio di cinque anni di tregua

Hamas mette sul piatto dei negoziati una nuova proposta: la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle sue mani in cambio del ritiro dell'Idf e di un cessate il fuoco della durata di 5 anni. Un funzionario di Hamas, che ha chiesto l'anonimato, ha detto all'Afp che il gruppo "è pronto a uno scambio di prigionieri in un'unica soluzione e a una tregua di cinque anni". La proposta arriva dopo il no all'offerta di Tel Aviv, 45 giorni di tregua e 10 Ostaggi liberati, motivata dal fatto che Hamas punta alla fine della guerra, e al ritiro di Israele dalla Striscia, e non vuole "accordi parziali" con il governo di Benyamin Netanyahu. Altri responsabili di Hamas, sempre in forma anonima, hanno sottolineato a diversi media arabi anche la disponibilità a "lasciare il governo della Striscia all'Autorità nazionale palestinese, oppure a un comitato di tecnocrati indipendenti scelti dall'Egitto".

